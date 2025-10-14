KGF Yönetim Kurulu Başkanı Özegen: TOBB Nefes Kredisi'ne başvurular yüzde 95’e ulaştı

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, ilk haftadan yeni dönem Nefes Kredisi'ne alınan başvurunun yüzde 95'e ulaştığını belirterek, "İşletmelerimizin yatırımını, üretimini ve istihdamını desteklerken, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesini de katkı sağlayacağız." dedi.

"Ekonominin can damarı KOBİ'ler için yola çıktık"

Özegen, Nefes Kredisi'ne ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Kamu kuruluşu olmamalarına rağmen, kamu yararına hizmet ederek, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin imdadına yetiştiklerini anlatan Özegen, KGF'nin banka olmadığını ve müşteri tercihi yapmadığını vurguladı. Krediyi bankaların verdiğini, firmanın kefalet koşullarına uygun olması durumunda kefalet sağladıklarının altını çizen Özegen, işletmelerin talepleri doğrultusunda, farklı temalarla paketler oluşturduklarını söyledi. Bu kapsamda, finansmana erişimde sıkıntı yaşayan KOBİ'lere yönelik olarak TOBB Nefes Kredisi'ni temmuzda başlattıklarını anımsatan Özegen, ekonominin can damarı KOBİ'lere destek olmak için yola çıktıklarını ifade etti.

"İlk Nefes Kredisi'nden faydalanan işletmelerin yüzde 61'i mikro ölçekli"

Özegen, Nefes Kredisi'ni TOBB ve bankalarla birlikte yürüttüklerine işaret ederek, KGF'nin kendi öz kaynak desteğiyle, ilk pakette yüzde 80 kefalet sağladıklarını bildirdi. Bir firmanın azami 2,5 milyon lira kredi kullanabildiğine değinen Özegen, "23 bin 277 firma, Kredi Garanti Fonu öz kaynak kefaleti ve 8 banka işbirliğiyle, 30 milyar 654 milyon 290 bin lira krediye ulaştı. İlk Nefes Kredi paketinden faydalananların yüzde 61'inin mikro, yüzde 32,9'unun küçük, yüzde 6,1'inin ise orta ölçekli işletmeler olduğunu gördük. Bu veriler, bize paketin amacına ulaştığını gösteriyor." diye konuştu.

İşletmelerin üretim ve ticaretini desteklediklerini dile getiren Özegen, toptan ve perakende ticaret, motorlu araç servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünlerinin yüzde 39,28, imalat sanayinin yüzde 25,95 ile en fazla pay alan sektörler olduğunu aktardı.

"İkinci paket, yeni açılmasına rağmen firmaların ilgisi yoğun"

Özegen, Nefes Kredisi'nde yeni dönemin ise 2 Ekim itibarıyla başladığını hatırlatarak, 25 milyar liralık bu paketten, daha fazla KOBİ'nin faydalanabilmesi için bir firmanın azami 1,5 milyon lira kredi kullanabileceğine dikkati çekti. İkinci pakette, kredi maliyetinin daha uygun olduğunu kaydeden Özegen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci paket, yeni açılmasına rağmen firmaların ilgisi yoğun oldu. İlk haftadan, yeni dönem Nefes Kredisi'ne alınan başvuru, yüzde 95'e ulaştı. İşletmelerimizin yatırımını, üretimini ve istihdamını desteklerken, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesini de katkı sağlayacağız. Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."