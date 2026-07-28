KGK işletmelerin sera gazı emisyonlarının açıklanmasındaki bazı kriterlerde değişikliğe gitti

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin sera gazı emisyonlarının açıklanmasındaki bazı ölçütlerde değişiklik yapılmasını kararlaştırdı.

KGK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, işletmelerin sera gazı emisyonlarının açıklanmasında bazı teknik ölçütlerde değişikliğe gidilirken, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu tarafından yayımlanan bazı düzenlemeler de mevzuata aktarıldı.

Buna göre, yetkili bir makam veya işletmenin kote olduğu borsa, işletmenin, sera gazı emisyonlarının tamamı veya bir kısmı için farklı bir yöntem kullanarak ölçmesini zorunlu kılmadıkça "Sera Gazı Protokolü Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı"na uygun olarak ölçecek.

Değişikliklerle, işletmelerin sera gazı emisyonlarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlamasında uygulanacak açıklama hükümlerinin uluslararası düzenlemelerle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.