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KGK uzmanları dernek çatısı altında toplandı!

Muhasebe standartlarını, sürdürülebilirlik standartlarını ve denetim standartlarını yayımlamaktan ve gözetiminden sorumlu olan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) bünyesinde görev alan meslek personelleri, dayanışmayı artırmak, ortak sorunlara çözüm üretmek ve kurumsal gelişimi desteklemek amacıyla Kamu Gözetimi Kurumu Meslek Personeli Derneği (KGK-MEPDER) çatısı altında bir araya geldi.

Haber Merkezi
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KGK uzmanları dernek çatısı altında toplandı!
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Kamu Gözetimi Kurumu Meslek Personeli Derneği, meslek personelinin mesleki haklarını korumak, sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve mesleki gelişimi destekleyici faaliyetler yürütmek hedefiyle faaliyete başladı.

Eğitim, iş birliği ve kamu yararına yönelik projeleri temel alan KGK-MEPDER, alanında güçlü bir sivil toplum yapılanması olarak faaliyetlerine başladı.
Dernek bünyesinde 10 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen açılış toplantısına Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu başkan yardımcıları, daire başkanları ile uzman ve uzman yardımcılarının yoğun bir katılım gösterdi. Toplantıda meslekî sorunlar ve ortak hedefler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

"Meslek personelinin sesi, sözü ve temsil gücü olma hedefiyle kuruldu"

Derneğin Kurucu Başkanı Gencay Çelik, “Derneğimiz, kamu gözetimi alanında uzun yıllardır kamu hizmetine emek veren, bilgi ve birikimiyle kuruma değer katan meslek personelinin sesi, sözü ve temsil gücü olma hedefiyle kurulmuştur” dedi.

Dernek, önümüzdeki dönemlerde bağımsız denetim alanında bilgilendirici faaliyetler, sosyal etkinlikler ve mesleki gelişim programları düzenlemeyi ve bu kapsamda paydaşlarla da güçlü bir iletişim kurmayı planlıyor.

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