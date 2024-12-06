  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. KGM, acele kamulaştırma kararlarını açıkladı
Takip Et

KGM, acele kamulaştırma kararlarını açıkladı

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KGM, acele kamulaştırma kararlarını açıkladı
Takip Et

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, proje kapsamında yapım çalışmalarının tamamlanması, şantiye, yol bakım hizmetleri, malzeme, ocak, plent ve döküm sahaları ile bağlantı yollarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar ve üzerindeki müştemilat, KGM tarafından acele kamulaştırılacak.

Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?Ekonomi
Bakanlık tek tek ifşa etti: İşte taklit ve tağşiş yapan zeytinyağı, peynir ve sucuk markalarıBakanlık tek tek ifşa etti: İşte taklit ve tağşiş yapan zeytinyağı, peynir ve sucuk markalarıEkonomi
Motorine indirim geldi, fiyatlar değişti: İşte 6 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi, fiyatlar değişti: İşte 6 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Güneyde sağanak yağış, kuzeyde kar etkili olacakMeteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Güneyde sağanak yağış, kuzeyde kar etkili olacakGündem

 

Ekonomi
Döviz yatırımcısı 20 dolara, kaygılanan altına yöneldi! Bankadan parasını isteyen alamıyor
Döviz yatırımcısı 20 dolara, kaygılanan altına yöneldi!
Piyasalar haftanın son işlem gününde yoğun veri gündemine odaklandı
Piyasalar haftanın son işlem gününde yoğun veri gündemine odaklandı
Ankara'da 25 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Ankara'da 25 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 660 milyon dolarlık finansman onayı
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 660 milyon dolarlık finansman onayı
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Bakan Kacır: Türkiye, küresel "üretim üssü" rolünü perçinliyor
Türkiye, küresel "üretim üssü" rolünü perçinliyor