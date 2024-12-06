KGM, acele kamulaştırma kararlarını açıkladı

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, proje kapsamında yapım çalışmalarının tamamlanması, şantiye, yol bakım hizmetleri, malzeme, ocak, plent ve döküm sahaları ile bağlantı yollarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar ve üzerindeki müştemilat, KGM tarafından acele kamulaştırılacak.