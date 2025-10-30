KGM, Amasya'daki bir taşınmazını satacak

KGM 7. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Amasya'nın Merzifon ilçesi Kayadüzü Mahallesi'ndeki "tarla" niteliğindeki taşınmazın satış ihalesi açık teklif usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında 30 bin 690,47 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 18 milyon 546 bin 865 lira, geçici teminat tutarı 556 bin 410 lira olarak belirlendi.

Taşınmazın satışına yönelik ihale, 18 Kasım Salı günü Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.