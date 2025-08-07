KGM, iki ildeki bazı taşınmazları kamulaştıracak

  1. Ekonomim
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Lüleburgaz-Çorlu ayrımı-Büyükkarıştıran ve Babaeski-Lüleburgaz ayrımı-Babaeski tren istasyonları bağlantı yolları ile Silifke-Mut devlet yolu projeleri kapsamında Kırklareli ve Mersin'deki bazı taşınmazlar için kamulaştırma yapacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, KGM tarafından Lüleburgaz-Çorlu ayrımı-Büyükkarıştıran ile Babaeski-Lüleburgaz ayrımı-Babaeski tren istasyonları bağlantı yolları projeleri kapsamındaki yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Genel Müdürlükçe, Silifke-Mut Devlet Yolu Projesi kapsamındaki çalışmaların tamamlanması amacıyla Mersin'in Mut ve Silifke ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması da uygun bulundu.

