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KGM, İstanbul Tuzla'daki iki taşınmazını satacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'un Tuzla ilçesindeki iki taşınmazın ihale yoluyla satışını gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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KGM, İstanbul Tuzla'daki iki taşınmazını satacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'ndeki iki taşınmazın satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında 1935,34 metrekarelik ilk taşınmazın tahmini bedeli 148 milyon 376 bin lira, geçici teminat tutarı 4 milyon 451 bin 280 lira, 557,58 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 35 milyon 685 bin 120 lira, geçici teminat bedeli 1 milyon 70 bin 553 lira olarak belirlendi.

Taşınmazların satışına yönelik ihaleler, 22 Temmuz Salı günü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

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