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KGM, İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir taşınmazını satışa çıkardı

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait İstanbul'un Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki taşınmazın satışı için ihale açıldı.

Haber Merkezi
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KGM, İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir taşınmazını satışa çıkardı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İstanbul'un Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki 3 bin 9 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satış ihalesi 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Söz konusu taşınmaz için tahmini bedel 82 milyon 584 bin lira, geçici teminat bedeli ise 2 milyon 477 bin 520 lira olarak belirlendi.

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