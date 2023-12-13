KGM taşınmazına 651,5 milyon lira teklif

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adına kayıtlı İzmir'deki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek 651,5 milyon lira teklif verildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı İzmir'in Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki 8 bin 181 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 651 milyon 500 bin lira bedelle Vahit Karaarslan tarafından verildi.