KGM, Van'ın Tuşba ilçesindeki taşınmazını satacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Van'ın Tuşba ilçesindeki bir taşınmazının satışı için ihale açtı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Van'ın Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi'ndeki taşınmazın satış ihalesi, kapalı teklif usulüyle yapılacak.

Taşınmaz kapsamında kagir ev ve kerpiç iki bina ile tarla yer alıyor.

İhale kapsamında 11 bin 542,24 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 230 milyon 844 bin 800 lira, geçici teminat tutarı 6 milyon 925 bin 344 lira olarak belirlendi.

Taşınmazın satışına ilişkin ihale, 1 Aralık Pazartesi günü Van'daki Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

