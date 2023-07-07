Kıbrıs, uluslararası yatırımcıların hedefinde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Forbes Dergisi'nin 2021 global raporuna göre dünyanın ‘en iyi fiyatlı deniz kenarı mülkleri’ arasında yer alıyor. İlk 5’te yer alan Kolombiya, Brezilya, Meksika ve Belize'yi geçerek liderliğe oturan KKTC, Overseas’ın Emeklilik Endeksi’nde ise ‘emekli olduktan sonra yaşanabilecek’ dünyadaki dördüncü destinasyon olarak gösteriliyor.

Söz konusu özellikler nedeniyle Kıbrıs, uluslararası yatırımcıların da dikkatini çekiyor. KKTC’de emlak alım talebinin ilk 6 ayda yüzde 40-50 oranında artış kaydettiğini söyleyen Coldwell Banker Türkiye Kıbrıs’ta emlak profesyoneli Aylin Pelin Onar, KKTC'ye Türkiye'nin yanı sıra 72 farklı ülkeden emlak alımı için talep geldiğini vurguladı.

Onar, "Özellikle Avrupa yatırımcısı emeklilik hayali ile talebini daha da artırmış durumda. Girne, Esentepe, İskele bölgelerinde özellikle talebin çok yoğun alduğu yerlerde, mülklerin ve arazilerin değerinin sürekli artması ve yüksek kira getirileri talebi katlıyor.” ifadelerini kullandı.

Kısa dönem kiralamalarda doluluk oranı 230-250 günlere çıktı

Pelin Onar, talep artışında kısa dönem kiralamalarda doluluk oranının 200 günden 230 güne çıktığını hatırlatarak, “KKTC’de doluluk oranı da yatırımcının elini güçlendiriyor. Oluşan iyi kazanç da talebi artırıyor.” dedi.