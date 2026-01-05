Kıdem tazminatı tavanı değişti: İşte yeni kıdem tazminatı ücreti

Memur zammının netleşmesiyle kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.

Kıdem tazminatı tavanı 6 aylık dönemler itibarıyla belirleniyor. Her 6 ayda bir memur zammına göre tazminat tavanı da değişiklik gösteriyor.

Memur zammı ocak itibarıyla yüzde 18,60 olarak gerçekleşti.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tavanı 2025'in ikinci yarısında 53 bin 919,68 TL olarak uygulandı. Zamla birlikte tavan tutarı 63 bin 948,74 TL'ye yükselecek.

Ocak-Temmuz 2026 döneminde işten ayrılanlar için geçerli olacak tazminat tavanı bu rakam üzerinden hesaplanacak.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı bir çalışanın emeklilik veya işten ayrılma durumunda iş yerinde geçirdiği her yıl için aldığı bir aylık brüt ücret tutarına deniyor.

Brüt maaşı kıdem tazminat tavanından yüksek olan çalışanlar için alınacak kıdem konusunda bu tavan rakamı belirleyici oluyor.