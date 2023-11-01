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KİK, 15 uzman yardımcısı alacak

Kamu İhale Kurumu, 15 uzman yardımcısı alacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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KİK, 15 uzman yardımcısı alacak
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Kamu İhale Kurumu (KİK), 15 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'deki ilanına göre, gerekli şartları sağlayan adaylar, başvurularını, 6-17 Kasım tarihlerinde, e-Devlet'teki "Kamu İhale Kurumu-Kariyer Kapısı)" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.

Gerekli şartlara ve belgelere sahip adaylar, sınava katılmaya hak kazanacak ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

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