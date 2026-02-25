Kiler Holding MSCI Small Cap Endeksi'nden çıkarıldı
MSCI tarafından Global Standard Endeksleri kapsamında Türkiye Endeksi'nde değişiklik yapıldı. Buna göre, Kiler Holding MSCI Small Cap Endeksi'nden çıkarıldı.
Karara ilişkin açıklamada, piyasa katılımcılarından şirketin serbest dolaşımdaki pay oranına yönelik belirsizlikler konusunda geri bildirimler alındığı belirtildi. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, MSCI’nin Şubat 2026 Endeks İncelemesi kapsamında daha önce önerilen yukarı yönlü boyut segmenti geçişinin uygulanmayacağı ifade edildi.
Endeks değişikliği açıklandı
Açıklamada, söz konusu değişiklik yerine Kiler Holding’in Yabancı Dahil Etme Faktörü (FIF) 0.25 olarak belirlenerek MSCI Türkiye Small Cap Endeksi bünyesinde yer almaya devam edeceği bildirildi.
MSCI’nin, şirketin serbest dolaşımdaki pay oranına ilişkin incelemelerini sürdüreceği ve gerekli görülmesi halinde ek bilgilendirme yapacağı da kaydedildi. Yapılan düzenlemelerin 24 Şubat 2026 tarihinden itibaren Gelişmiş Kurumsal Olay (ACE) dosyalarına yansıtılacağı aktarıldı.
Serbest dolaşım oranı vurgusu
Endeksten çıkarılma kararının gerekçesi olarak, piyasa katılımcılarından gelen geri bildirimler sonrasında Kiler Holding’in dolaşımdaki hisse oranına ilişkin belirsizliklerin dikkate alındığı belirtildi.