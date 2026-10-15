Kılıç Deniz, 2027'de yem fabrikasını devreye alacak

İREM CEYLİN DEMİRCAN / MUĞLA

Türkiye’nin su ürünleri sahasının ilk yatırımcı ve ihracatçı şirketlerinden Kılıç Deniz, entegre üretim yapısı, artan kapasitesi ve yeni pazar hedefleriyle küresel büyümesini sürdürüyor. KLC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2025 yılında grup şirketleriyle birlikte 516,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, 2027’de Türkiye’nin su ürünleri ihracatını 2,5 milyar doların üzerine taşıma hedefinde üretim kapasitesinin artırılması, katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve pazar çeşitliliğinin güçlendirilmesinin belirleyici olacağını söyledi.

1993 yılında Bodrum’da kurulan Kılıç Deniz’in yavru balık üretiminden yetiştiriciliğe, yem fabrikalarından işleme ve paketleme tesislerine, balık kutusu üretiminden satış ve dağıtıma kadar uzanan entegre bir yapıda faaliyet gösterdiğini belirten Kızıltan, “Çipura, levrek, granyöz, alabalık ve Türk somonunun yanı sıra mavi yüzgeçli orkinos yetiştiriciliği gerçekleştiriyoruz. Yeni türlerin yetiştirilebilirliği üzerine Ar-Ge çalışmalarımızı da titizlikle sürdürüyoruz” diye konuştu.

“70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz”

Kılıç Deniz’in, yıllık 110 bin metrik ton hasatlık balık üretim kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen deniz balığı üreticisi ve ihracatçılarından biri olduğunu ifade eden Kızıltan, “Agromey’in bünyemize katılmasıyla akvakültür sektöründeki toplam istihdamımız 3 bin 700 kişiye ulaştı. Bugün dünya çapında 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.

“İhracat şampiyonluğumuzu koruduk”

2025 yılının şirket açısından olumlu geçtiğini kaydeden Kızıltan, “Yeni pazarlara yönelik girişimlerimiz ve artan satış hacmimizle başarılı bir yılı geride bıraktık. Hedef pazarlarımızdaki büyüme ve talep artışı ihracat kapasitemizi güçlendirdi. Grup şirketlerimizle birlikte 516,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller kategorisinde uzun yıllardır sürdürdüğümüz ihracat şampiyonluğunu koruduk” diye konuştu.

2025 yılının sektör açısından da rekorlarla tamamlandığını vurgulayan Kızıltan, “Türkiye su ürünleri sektörü, 93 ülkeye yaptığı ihracatla bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 11 artış kaydederek 2,3 milyar dolar seviyesine ulaştı” ifadelerini kullandı.

2026 yılının ilk yarısında geçen yıl yakalanan büyüme ivmesini koruduklarını belirten Kızıltan, “Üretimdeki öncü uygulamalarımız ve yeni pazarlara yönelik saha stratejilerimizle bu yıl daha da büyüyerek ülke ekonomimize katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Özellikle Türk somonu kapasitemizi hızla artırarak başta Uzak Doğu olmak üzere daha geniş bir pazara ulaşma planımız doğrultusunda ilerliyoruz” dedi.

“2027 yılında yeni yem fabrikamızı devreye alacağız”

Kapasite artışı ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Kızıltan, “Milas Organize Sanayi Bölgesi’nde inşaatı devam eden, 45 bin metrekare alan üzerine kurulu dört hatlı yem fabrikamızı 2027 yılında tam kapasiteyle devreye alacağız. Üretim ihtiyacımızı ASC Feed standartlarında karşılayacak tesisimizle sürdürülebilirlik taahhütlerimizi destekleyeceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında yeni yatırım planlarımızın yanı sıra yeni türlerin yetiştirilebilirliğine yönelik Ar-Ge çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

Şirketi rakiplerinden ayıran en önemli özelliğin entegre üretim yapısı olduğunu vurgulayan Kızıltan, “Yavru balıktan yeme, işlemeden paketlemeye, lojistikten satışa kadar tüm süreçleri kendi bünyemizde kontrol ediyoruz. Bu yapı sayesinde sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik ilkeleri doğrultusunda yıl boyunca istikrarlı ürün tedariki ve kalite kontrolü sağlıyoruz. Taze ve dondurulmuş bütün balıkların yanı sıra fileto ve füme ürünlerimizle geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Uluslararası sertifikalarımız ve 30 yılı aşkın deneyimimizle Akdeniz balıkları üretiminde Avrupa ve dünya ölçeğinde lider konumdayız” diye konuştu.

Çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluğu faaliyetlerinin merkezinde tuttuklarını ifade eden Kızıltan, “ASC, BAP ve GLOBALG.A.P. sertifikalarımız sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik yaklaşımımızın somut göstergeleri. Sektörümüzün ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladık. Karbon salımını en aza indirmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor, mevcut yatırımlarımızı bu doğrultuda dönüştürürken gelecek projelerimizi de aynı anlayışla planlıyoruz” dedi.

Entegre üretim yapılarının kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağladığını belirten Kızıltan, “Üretimin her aşamasını kendi bünyemizde yürüttüğümüz için kaynakları döngüsel ekonomi anlayışıyla değerlendirebiliyoruz. Deniz ekosistemini tehdit eden riskleri düzenli olarak analiz ediyor ve biyoçeşitliliğin korunmasını taahhüt ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Su ürünleri ihracatını 2027’de 2,5 milyar doların üzerine taşımayı, 2030’da ise 3 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Kızıltan, “Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün toplam ihracatını 2030’da 5 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Kılıç olarak bu hedeflere katkı sunmak için üretim kapasitemizi yeni türlere yönelik Ar-Ge çalışmalarıyla artırmayı, Türk somonu başta olmak üzere katma değerli ürünlerle Uzak Doğu ve yeni pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Büyüyen entegre yapımızla nitelikli istihdamı artırırken sürdürülebilirliği tüm yatırım kararlarımızın merkezinde tutarak kalite odaklı yaklaşımımızı ve sektördeki konumumuzu güçlendirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.