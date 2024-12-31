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Kimlik kartı, pasaport, vekaletname...İşte değerli kağıtların 2025 ücretleri

Değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Buna göre noter kağıdı ve beyanname bedeli 125 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 250 lira, pasaport bedeli 1135 lira, ikamet izni bedeli 810 lira oldu. Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Haber Merkezi
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Kimlik kartı, pasaport, vekaletname...İşte değerli kağıtların 2025 ücretleri
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Noter kağıdı ve beyanname bedeli 125 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 250 lira, pasaport bedeli 1135 lira, ikamet izni bedeli 810 lira oldu

1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 185 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 370 lira ödenecek.

Aile cüzdanı bedeli 1010 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1420 lira, motorlu araç tescil belgesi 1270 lira, iş makinesi tescil belgesi 1060 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 80 lira, mavi kart 185 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 810 lira olarak belirlendi. Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

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