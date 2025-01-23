Kimya ihracatçıları 35 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Pelister, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen sektörün yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kimya sanayisinin Türkiye'nin ihracattaki lokomotif sektörlerinden biri olduğunu ve üretimin olduğu her alana dokunarak yüksek katma değer yarattığını belirtti.

Kimya sektörünün Türkiye'nin ihracattaki yüz akı sektörleri arasında öne çıktığını ifade eden Pelister, stratejik öneme sahip ürünlerle ihracattaki yükselişlerini sürdürdüklerini söyledi.

Pelister, geçen yılın özellikle dünya ekonomisindeki yavaşlama, jeopolitik risklerin getirdiği korumacılık ve küresel ticarette yaşanan zorluklar sebebiyle ihracatçılar için zor geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak kimya ihracatçılarımızın özverili çalışmaları ve sınırları aşan azmiyle hem pazar hem de ürün çeşitliliğimizi artırmayı başardık. Şimdi ise hedefimiz yeni yıla umutla bakarak, dünya çapındaki fırsatlara odaklanıp kimya ihracatımızı bir üst seviyeye taşımak. 2025 ev ödevimizde ihracatçılarımıza güç katacak bir planla ölçek büyütmeyi amaçlıyoruz. Daha fazla teknoloji yatırımını destekleyecek, inovasyon ile AR-GE merkezli üretimi kimyanın tüm alanlarına yayacak ve elbette sanayide dönüşüme hız katacak çalışmalara imza atacağız."

"ABD, Çin ve İtalya gibi yüksek potansiyele sahip pazarlarda daha da güçlenmeyi hedefliyoruz"

Adil Pelister, İKMİB Yönetim Kurulu olarak Türk kimya sektörünün geleceğini kurgulamak için Vizyon 2030 stratejileri doğrultusunda önemli adımlar attıklarını belirtti.

Yakın zamanda açılışını gerçekleştirdikleri Kimya Teknoloji Merkezi ile Türkiye’de sektör adına bir ilke imza attıklarını ifade eden Pelister, "Ülkemizde daha önce yapılmayan 39 test Kimya Teknoloji Merkezi’nde yapılacak. Toplamda 209 farklı test gerçekleşecek ve 100 testten de akredite olunacak. Böylece ihracatçılarımıza hem zaman hem maliyetten tasarruf sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Pelister, ülkenin cari açığının azalmasına yönelik ilk etapta yıllık ortalama 12,5 milyon dolarlık katkı sunacaklarını belirterek, "Vizyon 2030 stratejimiz kapsamında Türkiye Kimya Ajansı'nın kurulması ve Kimya Sektör Şurası projelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Kozmetik Sektörünün Marka Oluşumu ve Tanıtımı Turquality Projesi de Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu proje ile ABD, Çin ve İtalya gibi yüksek potansiyele sahip pazarlarda daha da güçlenmeyi hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

"2025 ajandamızda ihracatımızın geleceğini etkileyecek önemli konu başlıkları var"

Türk kimya ihracatçıları adına küresel ticaretteki değişimi iyi okuyarak, sektörün dönüşümüne öncülük etmeye odaklandıklarını ifade eden Pelister, "2025 ajandamızda kimya ihracatımızın geleceğini etkileyecek önemli konu başlıklarımız var. Bunlardan biri de AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde devreye girecek sınırda karbon düzenlemesi mekanizması." diye konuştu.

Pelister, 31 Aralık 2025 tarihine kadar Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) kapsamındaki sektörlerde AB'ye ihraç eden firmaların karbon emisyonlarını raporlamaları gerektiğine dikkati çekerek, "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ithalatçılar, ithal ettikleri ürünlerin karbon içeriklerine karşılık gelen SKDM sertifikalarını satın almakla yükümlü olacak. Bu bizi doğrudan etkileyecek çok kritik bir değişim. SKDM ile karbon içeriği yüksek ürünlerin fiyatlarının artması, Türk ihracatçıların rekabetçiliğini etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Sektörde karbon ayak izinin düşürülmesinin kritik hale geldiğine işaret eden Pelister, "Keza ham maddede ithalata bağımlılığımızı azaltmamız da büyük önem taşıyor. Bunun için orta vadede en az 5 tane daha petrokimya tesisine ihtiyacımız var. İKMİB olarak tüm muhataplarımız ve paydaşlarımızla küresel ticaretteki değişime hazır olmak için gerekli adımları atıyor ve görüşmelerimizi devletimiz nezdinde de sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pelister, kimya ihracatçılarının 2025 yılında 35 milyar dolarlık ihracat hedefi için dünyayı arşınlayacağını ifade ederek, "Kimya ihracatında nitelik ve çeşitliliği artırarak dünya çapındaki fırsatlara odaklanacağız. 2025'in ihracat rotası ışığında Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan geniş bir frekansta daha fazla ticaretin kapılarını açacak yeni pazar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kimyada en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında ABD ve Mısır’ın yükselişi dikkat çekiyor

Toplantıda, geçen yılı 30,8 milyar dolarlık ihracat ile tamamlayan kimya sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren alt sektörlere ilişkin bilgi verildi. 2024 yılı kimya ihracatında, 9,4 milyar dolarla plastikler ve mamulleri grubu alt sektörler arasında lider oldu.

İkinci sırayı 7,9 milyar dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler alırken, anorganik kimyasallar ihracatı ise 2,7 milyar dolar ihracatla üçüncü sıradaki yerini korudu. Uçucu yağlar, kozmetik ve sabun 2,1 milyar dolar ile dördüncü sıraya yerleşirken, kauçuk sektörü de 1,6 milyar dolar ile 2024 yılı kimya ihracatında adını ilk 5'e yazdırdı.

Geçen yıl kimya ihracatının yüzde 61,4’ünü İKMİB üyesi firmalar gerçekleştirirken, kimyada en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında ABD ve Mısır’ın yükselişi dikkati çekti.

İKMİB, 25 ülkeye yönelik 47 ihracat organizasyonu gerçekleştirecek

Kimya ihracatında geçen yıl ilk 10 ülke arasında Hollanda birinciliğini korurken, en fazla kimya ihracatı gerçekleştirilen ülkeler sırasıyla Hollanda, Romanya, ABD, İtalya, Rusya, Almanya, İspanya, Irak, İngiltere ve Mısır oldu. Geçen yıl 2'nci sıraya yerleşen Romanya'ya yüzde 35'lik, 3'üncü sıraya yerleşen ABD'ye yüzde 32'lik ve 10'uncu sıraya yerleşen Mısır'a yüzde 60'lık ihracat artışı dikkati çekti.

İKMİB, 2025 yılında da kimya ihracatçılarına yurt dışındaki pazarlara ürün, ülke ve bölge bazlı açacak bir dizi etkinliğe imza atacak.

Bu yıl, 25 ülkeye yönelik 47 ihracat organizasyonu gerçekleştirecek İKMİB, 15 milli katılım, 6 info stant, 4 UR-GE Projesi, 3 UR-GE Ticaret Heyeti ve 19 sektörel ticaret heyeti düzenleyecek. Birlik, ABD’den Almanya’ya, Pakistan’dan Avustralya’ya kadar 16 alt sektöre yönelik uluslararası katılımlı ihracat organizasyonlarıyla kimya ihracatçılarının yanında olacak.