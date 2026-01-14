Kimya sanayisinde stratejik yatırım hamlesi

SELÇUK ALTUN / ADANA

Adana’nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerini kapsayan yaklaşık 30 milyon metrekarelik alanın kimya endüstri bölgesi ilan edilmesiyle birlikte, bölgenin planlanması, yönetimi ve yatırım süreçlerini yürütecek Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. de resmen kuruldu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü üstlenirken, yönetimde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nu temsilen kamu temsilcileri de yer alıyor. Ceyhan–Yumurtalık hattı; liman altyapısı, enerji kaynaklarına yakınlığı ve mevcut sanayi ekosistemiyle, büyük ölçekli kimya yatırımları için önemli avantajlar sunuyor. Bölgenin, yalnızca üretim değil, dış ticaret dengesi açısından da stratejik bir sanayi üssü olması planlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Bekir Sütcü, Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’nin Adana’nın sanayi vizyonunda yeni bir aşamaya işaret ettiğini söyledi. Kimya endüstri bölgelerinin, klasik sanayi alanlarından farklı olarak yüksek teknolojiye dayalı, entegre ve yüksek katma değerli üretimi öncelediğine dikkat çeken Sütcü, “Bu yapı, Adana’nın üretim kapasitesini, ihracat gücünü ve rekabetçiliğini aynı anda artıracak” dedi.

“Adana’yı sanayide bir üst lige taşıyacak”

Kimya sanayisinin, yüksek katma değerli üretimin yanı sıra nitelikli ve kalıcı istihdam yarattığını vurgulayan Sütcü, yeni yatırımlarla mühendislikten teknik ara elemanlara kadar geniş bir istihdam alanı oluşacağını söyledi. 2025 yılı itibarıyla Adana’nın ihracatının 3 milyar 44 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Sütcü, kimya sektörünün 607,4 milyon dolar ile kentin ihracatında ilk sırada yer aldığını belirtti.

Kimya sektörünün Adana ihracatındaki payı, dönemsel olarak yüzde 15–25 aralığında seyrediyor. Türkiye genelinde kimya sektöründe yaklaşık 20 milyar dolarlık dış ticaret açığı bulunduğuna dikkat çeken Sütcü, Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’nde yapılacak entegre yatırımların bu açığın azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Sütcü, “Liman altyapısı, enerji erişimi, lojistik kabiliyeti ve teşvik yapısıyla bölgenin; Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Asya coğrafyaları için önemli bir üretim ve yatırım merkezi hâline gelmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

6. Bölge teşvikleri yatırım iştahını artıracak

Bölgede yatırım yapacak firmalara 6. Bölge teşviklerinin uygulanmasının öngörüldüğünü belirten Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, vergi indirimleri, sigorta primi destekleri, yatırım yeri tahsisi, faiz destekleri ve uzun vadeli finansman imkânlarının özellikle sermaye yoğun kimya yatırımları için kritik olduğunu söyledi. Ayrıca, kimya ihracat açığını azaltmaya yönelik stratejik ürünleri üreten firmalar için özel teşvik modellerinin devreye alınması da gündemde.