Kimya sektörünün ihracatı 11 ayda 30 milyar doları aştı

Türkiye kimya sektörü bu yılın kasım ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör olurken, 11 aylık dönemde liderliğini korumaya devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ülke ihracatından aylık bazda yüzde 11,9 pay alan sektörün ihracatı geçen yıla göre yüzde 9,9 arttı ve 2,6 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektörü, ilk 11 aylık dönemde gerçekleştirdiği 30,7 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 34,2 büyüdü.



Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kasım ayında sektör ihracatımız yüzde 9,9 artış ile 2,6 milyar dolar oldu. Ocak-Kasım döneminde ise ihracat artışı yüzde 34,2 oldu ve 30,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ülkemiz üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,9 büyürken, çeyreklik bazda 0,1 daraldı. Büyümenin düşmesinde iç ve dış talepteki azalmayla birlikte sanayi üretiminde ve buna bağlı olarak ihracattaki artışın yavaşlamasının etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ancak küresel gelişmelere baktığımızda resesyon beklentileri, durgunluk, enerji fiyatları, hammadde fiyatları gibi ihracatımızı ve büyümemizi olumsuz etkileyen birçok etken varken sınırlı olsa da ülkemizin ihracatının artmaya devam etmesi ve büyüme trendini sürdürmesini önemli buluyoruz.” şeklinde konuştu.

İKMİB olarak, ihracata katkı sağlamak, üye firmaların küresel pazardan alacakları payı artırmak, var olan pazarlarını genişletmek ve yeni pazarlar edinmek amacıyla kasım ayında Özbekistan ve Kenya’ya iki önemli sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini kaydeden Pelister, Beautyworld ME, Medica ve Cosmoprof fuar milli katılım organizasyonlarını ve Türkiye’de düzenlenen Plast Eurasia İstanbul, Turkchem Eurasia 2022 gibi uluslararası fuarların alım heyetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kimya sektörü olarak üretim ve ihracata daha fazla katkı sunmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Pelister, yılı 33 milyar dolar üzerinde yeni bir rekorla tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.