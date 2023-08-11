Kimya Teknoloji Merkezi, 2024’ün ilk yarısında hizmete giriyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından yüksek teknolojili ve katma değerli yerli ürün geliştirme vizyonu ile hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezi (KATİM A.Ş), sektörün ihracatını artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik temellerinde faaliyet gösterecek. KATİM A.Ş’nin faaliyete geçmesi için hazırlıklar devam ediyor.

İhracatçıların ihtiyacı olan ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikaların verileceği, gelişmiş bir Ar-Ge merkezi görevi üstlenecek Kimya Teknoloji Merkezi, Türkiye’nin en büyük tematik teknoparkı Bilişim Vadisi’nde 4 katlı bir binada, bin 700 metrekaresi girişimcilere özel alt yapı ile hazırlanmış bir girişimcilik ve kuluçka merkezi olmak üzere yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda, akredite edilmiş test ve analiz laboratuvarları, dijital kütüphanesi ile kimya ve bağlantılı sektörlerdeki tüm start-up ekosisteminin faydalanacağı bir buluşma noktası olarak hizmet verecek. KATİM A.Ş’nin ihracatçılara sunacağı test ve analiz hizmetleri kapsamında her yıl 7,2 milyon dolarlık tasarruf sağlanması bekleniyor.

“Yıllık minimum 7,2 milyon dolar tasarruf edeceğiz”

Kimya Teknoloji Merkezi’nin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Türkiye’de bir ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezi projesi ile yüksek teknoloji ve yüksek katma değer odaklı yeni bir ekosistem kurmayı amaçlıyoruz. Böylece küresel ticarette Türk kimya sektörünü ön plana çıkaracak işlere imza atma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kimya Teknoloji Merkezi, kimya sanayimize ve ihracatımıza eşik atlatacak bir teknoloji üssü vazifesi görecek. Kimya Teknoloji Merkezi projemiz için şirket kurulumumuzu tamamladık. Bilişim Vadisi’nde merkez binamızın yer tahsisini gerçekleştirdik ve Ticaret Bakanlığımızdan yatırım bedeli için bütçe onayımızı aldık. KATİM A.Ş’nin faaliyete geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Merkezi 2024’ün ilk yarısında faaliyete geçirmek üzere son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” dedi.

1,8 milyon test toplam kapasite hizmet verecek

Kimya Teknoloji Merkezi’nin bünyesinde toplam 175 farklı test uygulanacağını ve 83 testten akredite olunacağını belirten Pelister, şunları kaydetti: “Halihazırda yurtdışında yapılan 38 test KATİM A.Ş sayesinde milli imkanlar ile yapılacak. Merkezimizin tam randımanda faaliyete geçmesi ile yıllık 1 milyon 201 bin 883 test toplam kapasite ile hizmet vermesini planlıyoruz. KATİM A.Ş’de uygulanacak uluslararası akreditasyona haiz test ve analiz laboratuvarları ile her sene milyonlarca doları yurt içinde tutmuş olacağız. Böylece test ve analiz hizmeti kapsamında optimum kapasitede yıllık minimum 7,2 milyon dolar tasarruf sağlanmasını bekliyoruz. Diğer yandan Sürdürülebilirlik Merkezimiz vasıtasıyla KOBİ’lerimiz başta olmak üzere kimya sektörümüzün yeşil ekonomiye geçiş ve uyum süreçlerinde de çok büyük rol alacak. Yine dijital kütüphanemizi kurarak sektörel bütün bilimsel yayınları kullanıcılarımıza ve bilim dünyamıza açacağız. Girişimcilik kuluçka merkezimiz vasıtasıyla da özellikle sanayi üniversite iş birliği kapsamında genç bilim insanlarımız ve akademisyenlerimizin kimya alanındaki yeni buluş ve teknolojilerini hayata geçirmelerine katkıda bulunacağız. İhracatçı firmalarımızın Kimya Teknoloji Merkezimizi büyük gururla faydalanacakları bir komplex olarak göreceklerinden eminiz.”