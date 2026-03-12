Kimyada 16 alt sektörde ortak akılla ihracat hamlesi

İMAM GÜNEŞ

İş dünyasında seçim süreci hız kazanırken, 61 ihracatçı birliğinde genel kurullar yapılacak. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İKMİB) mevcut başkan Adil Pelister iki dönemini tamamladı. Başkanlık için adaylığını açıklayan ilk isim hâlihazırda Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı oldu. Pelister de Aracı’nın listesinde yer alacak.

Başkan adaylığı sürecini kişisel bir hedef olarak görmediğini söyleyen İbrahim Aracı, “Sektörümüzün farklı alt başlıklarında yürüttüğümüz temaslarda ortak bir beklentinin oluştuğunu gördük. Adaylığımız, 16 alt sektörden gelen bu ortak iradenin doğal bir sonucudur. Bu nedenle görevi bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz” dedi. Uzun yıllardır sanayinin içinde yer aldığını belirten Aracı, “Üretimin, ihracatın ve yatırımın sahadaki gerçekliğini doğrudan deneyimledik. Enerji maliyetlerinin dalgalandığı dönemleri de, küresel talebin daraldığı süreçleri de yaşadık. Bu tecrübe bize şunu öğretti: Sektörel kurumlar güçlü olduğunda firmalar daha dirençli oluyor” diye konuştu.

16 alt sektörde ortak irade

Kimya sektörünün 16 alt sektörüyle çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Aracı, mevcut küresel konjonktürde stratejik bir dönüşüme ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. Küresel rekabetin sertleştiğini ve buna bağlı olarak kâr marjlarının baskı altında olduğunu belirten Aracı, şöyle devam etti: “Bu dönemde ihracat stratejimizi alt sektör ve GTİP düzeyinde yeniden ele almak zorundayız. Katma değeri yüksek ürün gruplarına yönelmek önceliğimiz olacak. Ana kimyasallarda süregelen ithalat ihtiyacı cari denge üzerinde baskı oluşturuyor. Bu nedenle, yerli üretim kapasitesini artıracak yatırımların ve teşvik mekanizmalarının ilgili Bakanlıklarımız nezdinde güçlü biçimde gündemde tutulması İKMİB’in temel sorumluluk alanlarından biri olacaktır.

30 milyar dolarlık ihracata karşın yüksek ithalat bağımlılığı

Kimya sektörünün 2022’den bu yana toplam ihracat içinde yaklaşık yüzde 13 payla 30 milyar doların üzerinde hacme ulaştığını hatırlatan Aracı, sektörün Türkiye’nin ikinci büyük ihracat kalemi olduğunu hatırlattı. Birinci sıradaki otomotiv sektörünün yaklaşık yüzde 30’unun kimyadan oluştuğu bilgisini veren Aracı, “Yani kimya birçok sektörün rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Buna karşın baz kimyasallar ve türevlerinde yüksek ithalat bağımlılığı var. Bunun için GTİP analizlerini daha rafine hale getirerek ürün bazlı gerçek tabloyo ortaya koyacağız. Ölçmediğiniz hiçbir alanı sağlıklı yönetemezsiniz. Amacımız ithalat bağımlılığını azaltan, değer zincirinde yukarı çıkan ve ihracat gelirini nitelik olarak güçlendiren bir yapı kurmak” ifadelerini kullandı. Küresel kimya sektörünün tarihsel olarak zorlu bir eşikten geçtiğini dile getiren Aracı, Avrupa’da düşük talep ve yüksek enerji maliyetleri, Çin’de kapasite fazlası ve fiyat baskısının sektörü zorladığını kaydetti.

Kümelenme modeli İKMİB’e taşınacak

Kümelenme ve ekosistem yaklaşımına özel önem verdiklerini belirten Aracı, ortak altyapı ve planlamanın firmalara maliyet avantajı sağladığını söyledi. “Hammadde tedariğinden lojistiğe, enerji altyapısından atık yönetimine kadar entegre bir yapı kurduğunuzda firmalar tek başına elde edemeyeceği bir sinerjiye ulaşıyor” diyen Aracı, bu birikimi İKMİB çatısı altında daha geniş bir zemine taşımak istediklerini vurguladı. Kimya Teknoloji Merkezi’nin potansiyelinin daha görünür hale getirileceğini ifade eden Aracı, iletişim yaklaşımlarını ise şu sözlerle özetledi: “İletişim dilimizin omurgasını ‘Kimyada Birlik Zamanı’ oluşturuyor. Rekabeti dışarıda, dayanışmayı içeride büyütmek istiyoruz. Ortak aklı merkeze alan, şeffaf ve veri odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz.”

Ajandasında neler var?