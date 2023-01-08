Kimyada ihracat liderliği Ar-Ge ve tanıtımla korunur

OSMAN KILIÇ / İSTANBUL

Kimya sektörü 2022 yılında yüzde 31,88 artışıyla 33,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek lider sektör olmayı başardı. Sektör liderleri İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Başkanı Haluk Erceber, kimya firmalarına ihracatını ve satışlarını artıracak ve sektörün ihracat liderliğini koruyacak formülleri verdi.

Sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların küresel olumsuzluklara rağmen üretime devam ederek ihracatlarını artırmayı başardığına dikkat çeken Adil Pelister, “Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için sektörümüzün ihracatına katkı sağlayacak fuar milli katılımı, ticaret heyetleri ve sektörel alım heyetleri, UR-GE heyetleri, yarışma, eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenliyoruz” dedi.

Firmaların bu tür faaliyetlere katılmasının, yeni pazar edinmeleri, pazar paylarını genişletmeleri ve yeni işbirlikleri yapmaları açısından önem taşıdığına dikkat çeken Pelister, “Ayrıca sektörümüzde kapasite artırım yatırımları yapılmalı.

Bunun yanı sıra öncelikli ürünler konusunda yeni yatırımların yapılması, yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi ve dijitalleşme, Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma konularına önem verilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar doğrultusunda ihracatımızın istikrarlı bir şekilde artacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hedef pazarları hakkında bilgi veren Pelister, “AB, ülkemizin yanı sıra kimya sektörümüzün de en çok ihracat yaptığı pazarların başında geliyor. Bununla birlikte ABD özellikle Güney Amerika, Afrika ülkeleri, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Vietnam, Tayland gibi Uzakdoğu ülkeleri de hedef ülkelerimiz arasında yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Kilogram değerinin artması için Ar-Ge yatırımları hızlanmalı

AB’nin yumuşak bir kış yaşadığını ve yüzde 90 doluluktaki LNG stoklarını hala muhafaza ettiğini belirten Haluk Erceber de, “Ayrıca LNG fiyatları bir yıl öncesine geri geldi” dedi. AB ekonomisinin nisan ayından sonra tam kapasite üretime başlayacağını söyleyen Erceber, “AB en önemli pazar olacak ancak yeni ve nitelikli özel kimyasal ürünlerin ihracına ihtiyaç var. Firmalarımızın özel kimyasallar alanında ürünleri pazara sürmesi gerekli” diye konuştu.

Birim kilogram ihraç fiyatının 1,2 dolardan1,5 dolara çıkarılması için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının hızlandırması ve sonuçlarının alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Erceber, “Geçen yıl olduğu gibi pahalı satın alma ile yaratılan stok riski yaşanmaması için tedarik zincirleri analizi de sistem çerçevesinde detaylı yapılmalı” dedi.

“Sanayiciler, regülasyonlara uyum çalışmasına önem vermeli “

Mart ayından sonra global durgunluğun hız kazanarak büyüyeceğini söyleyen Haluk Erceber, “AB ve ABD global resesyondan daha az etkilenecek ve nisan ayında tedarik zincirleri ve enerji stokları yüksek olarak üretim ve ihracatlarına hız verecek” şeklinde konuştu. Uzak doğu ve Güney Amerika, Orta Doğu ülkeleri durgunluk yaşarken Türkiye’nin konum olarak daha şanslı olacağını belirten Erceber,

“En çok ürün kalitesi, sürdürülebilirlik, Reach/KKDİK, sınırda karbon vergisi, global regülasyonlara uyum, hammadde sıkıntısı ve sürekli inip çıkan fiyatlar, güçlü dokümantasyon sorunları yaşanacak gibi duruyor. Sanayicilerimiz regülasyonlara uyum çalışmasına önem vermeli ve vasıflı çalışanlarını geç kalmadan hazırlamalı” vurgusu yaptı.