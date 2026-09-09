Kimyada ithalatı azaltacak stratejik yatırım planı

İMAM GÜNEŞ – İSTANBUL

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Yumurtalık’taki büyük ölçekli petrokimya yatırımları ile GEBKİM’de Türkiye’de ilk kez üretilecek maleik gibi projelerin kritik önem taşıdığını söyledi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, küresel belirsizliklere rağmen 2026’nın ilk sekiz ayında ihracatını yüzde 4,6 artırarak 22,8 milyar dolara çıkardı. İlk yarıda 17,1 milyar dolarla tarihinin en yüksek ocak-haziran ihracatına ulaşan sektör, yıl sonu için 35 milyar dolarlık ihracat hedefini koruyor. Aracı, Hürmüz Boğazı’ndaki sorunlar ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gerilimlerin ticareti ve yatırımları zorlaştırdığını ancak sektörün büyümeyi sürdürdüğünü belirtti.

Orta Vadeli Program’da sanayici ve ihracatçının sorunlarının daha fazla dikkate alındığını belirten Aracı, kurdaki ani yükselişlerin ihracatçı açısından tek başına olumlu sonuç doğurmayacağını söyledi. Aracı, döviz dönüşüm desteğinin yıl sonuna kadar uzatılmasını da önemli bulduklarını ifade etti.

Petrokimyada dışa bağımlılık azalacak

Petrokimyada ithalata bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurgulayan Aracı, teşviklerin belirli kimyasallara ve katma değerli yatırımlara yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yumurtalık yatırımları ile GEBKİM’de başlayacak maleik üretiminin hem dış ticaret açığını azaltacağını hem de nihai ürün üreten sektörlerin rekabet gücüne katkı sağlayacağını belirtti.

Kimya Teknoloji Merkezi’nde yeniden yapılanmaya gittiklerini belirten Aracı, merkezin aylık ortalama gelirinin yüzde 52 arttığını, sabit borç yükünün ise yüzde 40 azaldığını söyledi. TSE ile hazırlanacak iş birliği kapsamında, bugün yurt dışında yaptırılan bazı testlerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Aracı, 2027’de farklı bir Kimya Teknoloji Merkezi ortaya çıkacağını belirtti.

Kozmetikte hedef marka ihracatı

Kozmetikte ürün ihracatından marka ihracatına geçilmesi gerektiğini vurgulayan Aracı, Güney Kore'nin marka algısı ve talep yaratma konusundaki başarısını örnek gösterdi. Türk üreticilerinin kalite ve belgelendirme açısından güçlü olduğunu ancak bunun küresel markalara yeterince dönüşmediğini söyledi. Türk dizileri ve kadın voleybolundaki küresel görünürlüğün de Türk kozmetiğiyle daha güçlü ilişkilendirilmesi gerektiğini belirten Aracı, sektörün bundan sonraki hedefinin yalnızca ürün değil, marka ihraç etmek olduğunu kaydetti.