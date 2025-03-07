KİPTAŞ’tan kamu bankalarına suç duyurusu: Kentsel dönüşüm kredileri engelleniyor

KİPTAŞ, kamu bankalarının riskli yapılarını dönüştürmek isteyen vatandaşlara konut kredisi sağlamadığı gerekçesiyle ilgili banka yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kiptaş tarafından 2021 yılında hayata geçirilen “İstanbul Yenileniyor” programı kapsamında, riskli yapılarını dönüştürmek isteyen vatandaşlara kredi sağlanabilmesi için kamu bankalarıyla iş birliği yapmaya çalıştıklarını ancak tüm çabalarına rağmen bu kredilerin verilmediğini açıkladı.

“Tek bir vatandaşımız bile kredi alamadı”

İBB İştirakler Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul'da beklenen büyük depreme karşı dirençsiz yapıların dönüştürülmesi için 2021 yılının Temmuz ayında 'İstanbul Yenileniyor' sistemini başlattık. Riskli binalarını yenilemek isteyen vatandaşlarımız için finansman ihtiyacını çözmek amacıyla, KİPTAŞ olarak kefil olmamıza rağmen bugüne kadar kamu bankalarından tek bir vatandaşımız bile kredi alamadı. Bankaların, kentsel dönüşüm kapsamında düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlaması gerekirken, bu konuda hiçbir adım atılmadı."

İBB ve KİPTAŞ iş birliği çağrısı yaptı

Ali Kurt, 2024 yılı Mayıs ve Haziran aylarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte kamu bankalarına iş birliği çağrısında bulunduklarını belirtti. Yetkililerden KİPTAŞ’ın kefaletiyle riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşlara uygun koşullarda kredi sağlanmasını talep ettiklerini ancak hiçbir olumlu geri dönüş almadıklarını ifade etti.

Kamu bankalarının, talep edilen finansman desteğini sağlamamakla kalmayıp, yapılan resmi yazışmalara da yanıt vermediğini belirten Kurt, “Vatandaşlarımızın kredi taleplerinin reddedilmesine karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvurduk” dedi. Ancak BDDK’dan gelen yanıtta, kamu bankalarının ticari kurumlar olduğu ve kredi verme yetkisinin bankaların yöneticilerinde olduğu ifade edildi.

Kurt, BDDK'nın bu yanıtının ardından kamu bankalarının KİPTAŞ'a yanıt vermek zorunda kaldığını, ancak gelen açıklamalarda "Mevzuat gereği hareket ediyoruz" ifadelerinin yer aldığını belirtti.

KİPTAŞ: Kamu bankalarından kredi alamıyoruz”

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, kamu bankalarının kredi vermemesinin sadece vatandaşları değil, kurum olarak kendilerini de mağdur ettiğini belirtti.

"Kamu iştiraki olarak tüm mevduatımızı kamu bankalarında tutuyoruz. Özel bankalara kıyasla daha düşük getiri sağlansa da kamu yararı gözeterek bu politikayı sürdürüyoruz. Ancak, 2019 yılından bu yana ne sosyal konut projelerimizde ne de kentsel dönüşüm programlarımızda vatandaşlarımıza kamu bankalarından kredi kullandırılabildi. Biz, İBB ya da KİPTAŞ olarak kendimiz için değil, riskli yapılarını yenilemek isteyen dar gelirli vatandaşlarımız için uzun vadeli ve düşük faizli kredi talep ettik. Fakat bu çağrılarımıza karşı duyarsız kalındı."

Kurt, kamu bankalarına defalarca iş birliği çağrısı yaptıklarını vurgulayarak, "Deprem riski siyaset üstü bir meseledir. Gelin İstanbul’u birlikte dirençli hale getirelim, vatandaşlara uygun koşullarda kredi sağlayarak evlerini güvenli hale getirmelerine destek olalım" dediklerini, ancak bu çağrıların karşılıksız kaldığını belirtti.

Suç duyurusu: Görevlerini kötüye kullanıyorlar

Yaşanan süreç nedeniyle ilgili kamu bankası yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Kurt, bankaların görevlerini kötüye kullandığını öne sürdü.

"Biz, vatandaşlarımız için mücadelemize devam edeceğiz. Banka yöneticilerinin kamu yararını gözetmesi ve bu konuda sorumluluk alması gerekiyor. Kamu bankalarının yöneticileri, görevlerini yerine getirmedikleri için hukuki süreci başlattık. Evini KİPTAŞ ile yenilemek isteyen dar gelirli vatandaşlarımızın haklarını korumak için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz."

“Evini yenilemek isteyenler mağdur”

KİPTAŞ’ın kamu bankalarına yaptığı iş birliği çağrılarının karşılıksız kalması, İstanbul’da riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşların finansmana erişimini zorlaştırıyor. Depreme karşı dirençli kentlerin oluşturulması için hayati öneme sahip olan düşük faizli ve uzun vadeli kentsel dönüşüm kredileri, kamu bankaları tarafından sağlanmadığı için süreç sekteye uğruyor.

İBB ve KİPTAŞ yetkilileri, bu sorunun çözülmesi için hukuki yollara başvurmaya devam edeceklerini ve vatandaşların güvenli konutlara erişimini engelleyen finansal engellerin kaldırılması için mücadele edeceklerini belirtti.