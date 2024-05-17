Kira fiyatları geçen aya oranla yüzde 10 artış gösterdi

Emlakjet, 350 bine yakın satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda 2024 yılı Nisan ayı emlak verilerini yayınladı.

Buna göre, Türkiye genelinde nisan ayında konut arayanların yüzde 29’u kiralık yüzde 48’i satılık konut aradı. Bir önceki aya göre Türkiye genelinde kiralık fiyatlarında yüzde 10’luk, satılık fiyatlarında ise yüzde 1’lik bir artış gözlemlendi.

Türkiye genelinde nisanda 75 bin 569 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu.

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde yüzde 3,7 azaldı

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 355 bin 173 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 azalarak bin 272 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 454 ile Antalya, 407 ile İstanbul ve 149 ile Mersin oldu.

Emlakjet verilerine göre Muğla ilinde kira artışları yüzde 25’lik artışla rekor kırarken Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi yüzde 12’lik artışla Muğla’yı takip etti. İzmir’de bir önceki aya oranla kira fiyatları %6 oranında artış gösterirken Antalya’da bu artış yüzde 7 olarak gözlendi.

Satılık radikal artış yaşayan il ve ilçeler

Nisan ayı satılık artışlarında il bazında Aydın ve Gaziantep başı çekerken; Antalya, Bursa ve Konya illerinde de bir önceki aya oranla yüzde 2’lik bir artış var.

Nisan ayında en çok konut aranan iller & türkiye içindeki arama payı ve fiyat değişimleri

İl Aylık satılık konut fiyat değişimi Aylık kiralık konut fiyat değişimi İstanbul 1% 6% Ankara 0,03 0,1 İzmir 1% 6% Antalya 2% 7% Bursa 2% 0% Aydin 3% 0% Konya 2% -4% Mersin 0 0 Gaziantep 4% 8% Mugla -2% 25%

İlçe Aylık satılık konut fiyat değişimi Aylık kiralık konut fiyat değişimi Ankara-Çankaya 1% 5% Gaziantep-Şahinbey 7% 0% Ankara-Kecioren 0% 7% Ankara-Sincan 6% 8% Gaziantep-Sehitkamil 3% 12% Konya-Selcuklu 3% -4% Bursa-Osmangazi 2% 0% Bursa-Nilufer 2% -4% Ankara-Mamak 1% 4% Adana-Seyhan 0% 0%

Ankete katılanların yüzde 93’ü Kredi faizlerinin bu yıl içerisinde düşeceğini düşünmüyor

Emlakjet kullanıcılarının yüzde 93’ü önümüzdeki ilk 1 yıl içerisinde kredi fazilerinin düşeceğini düşünmediklerini vurguladılar. Ankete katılan kullanıcıların yüzde 27'si, konut satın almak istediklerini ifade ederken, yüzde 73’lük bir kısım ise konut satın almayı düşünmediklerini belirtti. Konut satın almak isteyen kesimin yüzde 29’u kredi kullanacağını iletirken, yüzde 49’luk bir kesim ise nakit parayla konut satın almak istediklerini ifade ettiler.

Son dönemde Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artırımlarının konut kredi faizlerinde önemli bir yükselişe yol açtığını belirten Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, “bu durum, konut satın almak isteyen vatandaşlar için büyük bir engel teşkil ediyor. Özellikle orta ve dar gelirli vatandaşlar, yüksek faizli kredilere erişmekte zorlanıyor ve bu da konut satın alma taleplerini olumsuz etkiliyor” dedi.