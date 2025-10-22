Kira geliri vergisinde büyük artış: Ev sahiplerine yüzde 100 vergi yükü geliyor

AK Parti milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu yeni vergi paketinde, kira gelirlerine yönelik düzenlemelerin detayları netleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı etki analizine göre, yıllık 47 bin TL’ye kadar olan kira gelirlerinde uygulanan vergi istisnasının kaldırılmasıyla, ev sahiplerinin ödeyeceği vergi miktarı mevcut seviyenin yaklaşık iki katına çıkacak.

Ev sahipleri 2027’den itibaren en az 2 kira tutarında vergi ödeyecek

Maliye Bakanlığı'nın teknik analizi, istisna düzenlemesinin yürürlükten kalkmasıyla birlikte her bir ev sahibinin 2027 yılından itibaren artık en az 2 kira bedeli tutarında vergi ödemek zorunda kalacağını ortaya koydu.

Analize göre, ev sahipleri halen elde ettikleri yıllık kiranın ortalama 1 kira tutarını vergi olarak ödüyordu. İstisnanın kaldırılmasıyla birlikte, vergi yükü ciddi oranda artacak.

Sözcü'nün haberine göre; Maliye, 2024 yılında 1 milyon 986 bin ev sahibinin kira geliri elde ettiğini ve vergisini bu istisnadan yararlanarak ödediğini tespit etti. Bu ev sahiplerinin yaklaşık 500 bininin emekli, dul ve yetim aylığı aldığı belirlendi. Yapılan hesaplamalara göre, kira gelirindeki istisnanın kaldırılmasından en az 1.5 milyon ev sahibi olumsuz etkilenecek.

Ev sahipleri, 2027 yılında toplam 22 milyar lira fazladan vergi ödemek zorunda

Maliye’nin teknik analizine göre, istisna kapsamı dışında kalan bu ev sahipleri, 2027 yılında toplam 22 milyar lira fazladan vergi ödemek zorunda kalacak. Bu miktar, istisna kapsamı dışında kalan her bir ev sahibinin ortalama olarak yaklaşık 15 bin lira ilave vergi ödeyeceği anlamına geliyor ve bu tutar, yaklaşık bir kira bedeline karşılık geliyor.

İstisna uygulaması, sadece emekli, dul veya yetim aylığı alıp da kira geliri elde eden ev sahipleri için devam edecek.

İşsizler yararlanamayacak, varlıklı emekliler avantajlı kalıyor

Teklifteki dikkat çeken bir diğer nokta ise, vergi istisnasından işsizler, işsizlik maaşı alanlar ile geçimini sadece kira geliri üzerinden sağlamaya çalışan vatandaşların yararlandırılmayacak olması.

Eleştirilere neden olan bu durumun yanı sıra, büyük servet sahibi olup aynı zamanda emekli aylığı alan varlıklı kesime de bu istisna avantajının uygulanmaya devam edeceği belirtiliyor. Teklifin bugünkü komisyon görüşmelerinde bu hataların önergelerle düzeltilmesi bekleniyor.