Kira gelirlerinde beyanname dönemi: Ödemeyenler için ağır cezalar yolda

2025 yılı kira gelirlerinin vergilendirilme süreci resmen başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, konut ve iş yeri kiralarından elde edilen kazançların beyan edilmesi için son tarih 31 Mart olarak açıklandı. 31 Mart’a kadar beyanname verilmesi zorunlu tutulurken, ödemeyenleri ise ağır cezalar ve faizler bekliyor.

Ancak artan kira bedelleri göz önüne alındığında, belirlenen muafiyet sınırlarının düşük kalması, dar ve orta gelirli mülk sahiplerini ciddi bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakıyor.

Kira gelirine konu olan konut, iş yeri, arsa, arazi ve motorlu araçlardan kazanç sağlayanlar "kira geliri mükellefi" sayılıyor.

Yasaya göre 2025 yılı için belirlenen muafiyet sınırları şöyle:

Konut Sahipleri: Yıllık kira geliri 47 bin TL’nin üzerinde olanlar.

İş Yeri Sahipleri: Yıllık kira geliri 330 bin TL’nin üzerinde olanlar.

Bu tutarların altında kazanç elde edenler vergiden muaf tutulacak. Ancak toplam geliri 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar veya ticari kazancı olanlar bu istisnalardan yararlanamayacak.