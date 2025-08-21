Kira sözleşmelerinin en tartışmalı konusu: Depozito gerilimi ve bilinmeyenleri

Türkiye'de kira sözleşmelerinde hem kiracıların hem de ev sahiplerinin kafasını en çok karıştıran konuların başında depozito geliyor. Uygulamanın yasal çerçevesi çoğu zaman taraflarca tam olarak bilinmediği için anlaşmazlıklara ve gerilimlere yol açıyor.

Peki, depozito nedir ve yasalar ne diyor?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, depozito en fazla üç kira bedeli tutarında alınabiliyor. Bu tutar, özellikle büyük şehirlerdeki yüksek kiralar göz önüne alındığında, kiracı için önemli bir mali yük oluşturabiliyor. Depozitonun asıl amacı, kiracının taşınmazı kullanımı sırasında oluşturabileceği hasarları, ödenmeyen aidat veya fatura borçlarını veya sözleşmeye aykırı başka davranışların doğuracağı mali riskleri teminat altına almaktır.

Yaygın yanlış kanılar:

"Son kira depozitodan düşülür." Bu, yaygın ancak yanlış bir inanıştır. Depozito, kira bedeli değil, bir teminattır. Kiracı, son ayın kirasını ayrıca ödemekle yükümlüdür.

"Eve az da olsa zarar verdim, yine de depozitoyu geri alabilirim." Kiracı, kiraladığı konutta normal kullanım kaynaklı eskimenin dışında bir hasar oluşturmuşsa, bu hasarın tamir bedeli depozitodan mahsup edilir.

Enflasyonla eriyen depozito

Depozito uygulamasındaki belki de en büyük sorun, özellikle uzun vadeli sözleşmelerde paranın enflasyon karşısında değer kaybetmesidir. Yıllar sonra iade edilen depozito, alındığındaki satın alma gücünü büyük ölçüde yitirmiş olur. Bu durum, kiracı için adil bir kayıp oluştururken, ev sahibi için de zamanla teminatın değersizleşmesi anlamına gelir.

Depozito nasıl ve ne zaman iade edilir?

Sözleşme sağlıklı bir şekilde sona erdiğinde ve kiracı:

Kira borcu bırakmamışsa, elektrik, su, doğalgaz gibi faturaları ödemişse,

aidat borcu bulunmuyorsa, kiraladığı konutta normal kullanım kaynaklı yıpranma dışında bir hasara neden olmamışsa, depozito tutarının tamamı kendisine iade edilmelidir. Hasarlı çıkış durumunda, hasarın giderilme maliyeti hesaplanır ve kalan tutar kiracıya ödenir. Sonuç olarak, tarafların sözleşme imzalamadan önce depozitonun amacı, yasal sınırları ve iade koşulları konusunda mutabakata varması, çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçmek için kritik öneme sahiptir.

"Depozito 3 aylık kira bedelini aşamaz"

Haber Global'in haberine göre Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, depozito bedelinin 3 aylık kira bedelini aşamayacağını belirterek, depozitonun bir kazanç kalemi olmadığını, yalnızca belirli şartların gerçekleşmesi durumunda kiracıya iade edilmesi gereken bir güvence olduğunu vurguladı. "Bu bedelin amacı, zarar oluşmadığı takdirde kiracıya aynen geri verilmesidir" diyen Şimşek, "Depozito, yalnızca kiralama sürecinde meydana gelen zararların karşılanması amacıyla alınır; bu nedenle taşınmaz sorunsuz şekilde teslim edildiğinde iadesi esastır" ifadelerini kullandı.

"Depozito, kira borcunu karşılayan bir ödeme olarak kabul edilemez"

"Kiracının son ay kirası depozitodan düşülür" iddiasını da değerlendiren Şimşek, "Bu yaklaşım hukuken geçerli değildir. Depozito, kira borcunu karşılayan bir ödeme olarak kabul edilemez. Kiracı, sözleşme süresi boyunca kira ödemelerini eksiksiz yapmakla yükümlüdür. Ev sahibinin rızası olmaksızın depozitoyu bu amaçla kullanmak, hukuka aykırı bir uygulamadır ve ev sahibine yasal başvuru yollarını açar" ifadelerini kullandı.

Şimşek, ayrıca depozitonun kiracıya iadesi için belirli koşulların yerine getirilmiş olması gerektiğini de dile getirirken, şunları söyledi: "Kira sözleşmesinin sona ermiş olması, kiralanan taşınmazın hasarsız ve sözleşmeye uygun şekilde geri teslim edilmesi, taraflar arasında başka bir borç-alacak ilişkisinin kalmamış olması, depozitonun iadesinin önünü açar. Bu süreci güvence altına almak için, taşınmaz teslimi sırasında bir anahtar teslim tutanağı hazırlanması önerilir."

"Enflasyon nedeniyle depozitolar da eriyor"

Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği Başkanı Avukat İbrahim Güllü ise depozitonun fatura borçları, maddi hasar gibi nedenlerden alındığını belirterek, genelde bir aylık kira değerinde depozito ödenmesi gerektiğine dikkat çekti. Enflasyon nedeniyle depozitoların da eridiğini anlatan Güllü, şöyle devam etti: "Örneğin kiracı 2021 yılında 900 TL olan kira bedeli ile birlikte bir kira bedeli karşılığı 900 TL depozit yatırdığını düşünelim. 2024 yılında taşınmazın kirası 5 bin TL olduğunda kiracının tahliye anının alacağı depozit 900 TL olacaktır. Halbuki dolar bazında alacağı 3 bin 200 TL'ye denk gelmektedir. Bir kira bedeli karşılığı ise 5 bin TL'dir. Bankaya mevduat faizi ile yatırılması halinde ise anapara + faiz bin 600 TL civarında tutmaktadır. Yani kiracının vermiş olduğu depozito pul olmaktadır."