Son veriler ortaya koydu! İşte yatırımcının konuttaki yeni trendi

Türkiye'de konut satışlar artarken, kira mükelleflerinin sayısı da aynı hızda yükseliyor. Bu da alınan konutların yatırım maksadıyla alındığı ve kiraya verildiğini gösteriyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, oturum amaçlı konut alanların ise ikinci el konutlara rağbet gösterdiği görülüyor.

Türkiye’deki gelir vergisi mükellefi sayısı 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artarken, kira geliri elde eden mükellef sayısı yüzde 19,6 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik denetimleri mükellef sayılarına da yansıdı. Geçen sene gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 443 bin 916 artış göstererek, 2 milyon 710 bin 366’ya ulaşırken, artış yüzde 19,6 şeklinde kayıtlara geçti.

Oturmak için ev alanlar, ikinci el konutlara yöneldi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in “Gayrimenkulün Enerjisi” Raporu’na göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda 2024’te toplam taşınma sayısı 460 binin üzerinde gerçekleşirken, taşınmaların yüzde 71’i ikinci el gayrimenkulde yaşandı. Böylece oturmak için ev alanların ikinci el konutları tercih ettiği ortaya çıktı.