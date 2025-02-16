  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Son veriler ortaya koydu! İşte yatırımcının konuttaki yeni trendi
Takip Et

Son veriler ortaya koydu! İşte yatırımcının konuttaki yeni trendi

Türkiye’deki kiracı sayısı, konut satışlarına paralel olarak yükselirken; açıklanan son veriler konutların oturum için değil, yatırım amaçlı alındığını ve kiraya verildiğini ortaya koydu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son veriler ortaya koydu! İşte yatırımcının konuttaki yeni trendi
Takip Et

Türkiye'de konut satışlar artarken, kira mükelleflerinin sayısı da aynı hızda yükseliyor. Bu da alınan konutların yatırım maksadıyla alındığı ve kiraya verildiğini gösteriyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, oturum amaçlı konut alanların ise ikinci el konutlara rağbet gösterdiği görülüyor.

Türkiye’deki gelir vergisi mükellefi sayısı 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artarken, kira geliri elde eden mükellef sayısı yüzde 19,6 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik denetimleri mükellef sayılarına da yansıdı. Geçen sene gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 443 bin 916 artış göstererek, 2 milyon 710 bin 366’ya ulaşırken, artış yüzde 19,6 şeklinde  kayıtlara geçti.

Oturmak için ev alanlar, ikinci el konutlara yöneldi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in “Gayrimenkulün Enerjisi” Raporu’na göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda 2024’te toplam taşınma sayısı 460 binin üzerinde gerçekleşirken, taşınmaların yüzde 71’i ikinci el gayrimenkulde yaşandı. Böylece oturmak için ev alanların ikinci el konutları tercih ettiği ortaya çıktı.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 16 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 16 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 'Geleceğe hazırlanın'Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 'Geleceğe hazırlanın'Gündem
İstanbul ve Ankara'ya kar geri dönüyor! Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri...İstanbul ve Ankara'ya kar geri dönüyor! Meteorolojiden il il hava durumu tahminleri...Gündem
TBMM'de bu hafta hangi gündem maddeleri var?TBMM'de bu hafta hangi gündem maddeleri var?Gündem

 

Ekonomi
2.KADIN EMEĞİ ALIŞVERİŞ FESTİVALİ BAŞLADI
2.KADIN EMEĞİ ALIŞVERİŞ FESTİVALİ BAŞLADI
Ticaret Bakanlığı 605 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı 605 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Kırmızı ette depolar dolu! TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Zam yalanını fırsatçı yayıyor
TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Ete zam yalanını fırsatçı yayıyor
AK Parti kaynaklarından ‘hurda araç’ açıklaması: ÖTV teşviki için çalışma yok
Hurda araç teşviki bekleyenlere kötü haber
ETBİR’den zam açıklaması: Ramazan’da et fiyatlarında artış beklenmiyor
Ramazan’da et fiyatlarında artış beklenmiyor
KOSGEB 52 bin KOBİ'ye destek sağlayacak!
KOSGEB 52 bin KOBİ'ye destek sağlayacak!