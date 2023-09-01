Kiracı ve ev sahipleri adliyeye koştu

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkeme öncesinde çözümünü amaçlayan arabuluculuk sistemine eklenen yeni alanlar bugün itibariyle uygulanmaya başlanırken, İstanbul Adliyesi'ne gelen başvurularda kira uyuşmazlıkları ön plana çıkıyor.

Kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulaması bugün itibarıyla başladı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda da 11'i zabıt katibi 13 kişinin görevlendirildiği Arabuluculuk Merkezi'ne başvurular alınıyor. Büroya gelen vatandaşlar, başvuru formuyla birlikte kayıtlarını yaptırıyor ve kendilerine arabulucu atanmasını bekliyor.

Öte yandan İstanbul Adalet Sarayı'na öğle saatlerine kadar bürolara yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 75'inin kira hukukuyla ilgili olduğu öğrenildi.