  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kırağıya karşı domates mücadelesi: Sarıgöl’de son hasat
Takip Et

Kırağıya karşı domates mücadelesi: Sarıgöl’de son hasat

Sarıgöl’de üreticiler, kırağı tehdidine karşı yeşil topladıkları domatesleri seralarda olgunlaştırarak hem ürünü koruyor hem de sezonun son mahsulünü pazara sunuyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kırağıya karşı domates mücadelesi: Sarıgöl’de son hasat
Takip Et

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde domates üretimi yapan çiftçiler, son günlerde geceleri etkili olan kırağı nedeniyle henüz olgunlaşmamış domatesleri tarladan toplayarak seralarda ve açık alanda naylon üzerinde olgunlaştırmaya başladı.

Geceleri yaşanan don riskine karşı önlem alan üreticiler, yeşil halde topladıkları gök domatesleri sera içerisinde ya da açık alanda naylon üzerine sererek güneşten faydalanmalarını sağlıyor. Açık alanda olgunlaştırılan domateslerin ise akşam saatlerinde üzeri örtülerek soğuktan korunuyor.

Kırağıya karşı domates mücadelesi: Sarıgöl’de son hasat - Resim : 1Serada ve naylon üzerinde olgunlaştırılan domatesler daha sonra pazarlarda satışa sunuluyor. Tarla domatesleri pazarlarda vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, bazı vatandaşlar ise gök domatesleri turşuluk olarak satın alarak değerlendiriyor.

Fiyatlar 20-25 TL bandında

Domates üreticileri, sezonun son hasadını bu yöntemle pazara sunduklarını belirterek, ürünlerini 20 ile 25 lira arasında sattıklarını ifade etti. Kimi üreticiler ise serada olgunlaşan domateslerini bu hafta itibarıyla pazarda tamamen tükettiklerini dile getirdi.

BİM market 23 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor?BİM market 23 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM market 20-26 Aralık 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?BİM market 20-26 Aralık 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM 26 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Overlok Makinesi geliyor!BİM 26 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Overlok Makinesi geliyor!Aktüel

 