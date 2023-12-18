Kiralarda düşüş trendi devam ediyor

Türkiye genelinde kasımda konut arayanların yüzde 44'ü kiralık, yüzde 56'sı satılık konut aradı. Bir önceki aya göre satılık konut fiyatlarında radikal bir değişiklik yaşanmazken, kiralardaki düşüş trendinin devam ettiği gözlemlendi.

Emlakjet kasım ayı verilerinde kadınların erkelere oranla daha fazla konut aradığı görüldü. Kasımda kadın/erkek konut arama oranı son ayların tersi yönde, kadınlarda yüzde 60, erkeklerde yüzde 40 şeklinde seyretti.

Verilen bilgiye göre, Emlakjet kullanıcılarına, "Yeni İlan Düzenlemesinin Gayrimenkul Sektörüne Etkileri" de soruldu. Kullanıcılar, düzenlemenin gayrimenkul arama platformlarına güveni artıracağını bildirdi. Ankete katılanların yüzde 60'ı, yeni düzenlemenin sahte ilanların önüne geçeceğini düşünüyor.

"İlanlara yönelik düzenleme olumlu katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, gayrimenkul sektöründe, bilgi kirliliğinin ve ilan kirliliğinin fazla, şeffaflığın düşük olması gibi endişelerin yaşandığını belirterek, "Aynı ilanın farklı platformlarda farklı fiyatlardan yayınlanmasının da önüne geçecek tek fiyat düzenlemesinin ve TC kimlik numarası ile ilan girişi yapılacağına dair yeni ilan düzenlemesinin sektörel manada olumlu katkıları olacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emlakjet Prestige Plus üyesi Ayten İpek de emlak ofislerinin ve bireysel kullanıcıların artık kimlik doğrulamasıyla ilan girişi yapacak olmasının yapılan işi daha güvenilir kılacağını kaydederek, "Gayrimenkul sektöründe hem emlak danışmanları hem de listeleme platformları sahte ilanlardan dolayı yanlış şekilde gündeme geliyordu artık bu kontrol sistemiyle birlikte yayınlanan ilanların doğruluğu netleşmiş olacak. Bu durumun sektörümüze olumlu katkıları olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.