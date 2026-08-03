Kiralık araç sektöründe yeni dönem: Yetki belgesi şartı geliyor

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Ticaret Bakanlığının hazırladığı yeni yönetmelikle araç kiralama sektöründe yetki ve mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirilecek.

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin sektör verilerini açıkladı. Buna göre sektörün ödediği vergi tutarı 90 milyar liraya ulaşırken, günlük araç kiralama segmentinde yılın ilk yarısında 2,2 milyon sözleşme yapıldı.

Kayıt dışı işletmelere sıkı denetim

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik ile araç kiralama faaliyetlerinde mesleki yeterlilik ve yetki belgesi zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Araç yaşı ve filo büyüklüğü için yeni kriterler

Yılın başında kamuoyunun görüşüne açılan taslakta yer alan teknik şartların da yeni yönetmelikte korunması bekleniyor.

Taslağa göre:

- 5 yaşını aşan veya 100 bin kilometrenin üzerindeki araçlar kiralamada kullanılamayacak.

- Şirketlerin en az 10 araçlık filoya sahip olması gerekecek.

- Bu araçların en az 5'inin şirket mülkiyetinde bulunması şartı aranacak.

Düzenlemeyle özellikle turistik bölgelerde faaliyet gösteren kayıt dışı işletmelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde, yönetmeliğin uygulanabilir olmasının önem taşıdığını belirterek, kiralama şirketlerine aşırı yük getirecek düzenlemelerin sektör açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.