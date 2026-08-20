Kiralık evde fiyat makası açıldı: İstanbul’da ortanca kira 45 bin TL'ye dayandı

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Türkiye’de kiralık konut piyasasındaki yüksek fiyat seviyesi, Temmuz 2026 verilerine de yansıdı. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, sosyal medya hesabından “Kiralık Daire İlanlarına Göre İllerde Ortanca Kira” başlıklı çalışmasını yayımladı. Verilere göre, Türkiye genelinde kiralık daire ilanlarında ortanca kira bedeli aylık 25 bin TL olarak kaydedildi.

Temmuz itibarıyla kiralık daire ilanlarında ortanca değer şu şekilde;

İstanbul: 45.000 TL

Muğla: 35.000 TL

Ankara: 31.000 TL

İzmir: 29.000 TL

Antalya: 25.000 TL

Türkiye geneli: 25.000 TL

Buna göre İstanbul’daki 45 bin TL’lik ortanca kira, Türkiye ortalamasının 20 bin TL üzerinde gerçekleşti.

Ankara 31 Bin, İzmir 29 Bin TL

Haritada Ankara’da kiralık daire ilanlarının ortanca değeri 31 bin TL, İzmir’de ise 29 bin TL olarak görülüyor.

Turizm ve konut piyasasının en hareketli şehirlerinden Muğla’da rakam 35 bin TL’ye ulaşırken, Antalya’da Türkiye geneliyle aynı seviyede, 25 bin TL olarak hesaplandı. Paylaşılan haritada bazı Anadolu illerinde ise kiralık daire ilanlarının ortanca değerinin 15-20 bin TL bandına kadar gerilediği görülüyor.

Kiralık evlerde fiyat makası açıldı

Çalışmada kullanılan “ortanca kira”, ilanların tamamının aritmetik ortalamasını değil, kiraların küçükten büyüğe sıralanması halinde tam ortada kalan değeri ifade ediyor.

Bu nedenle Türkiye genelindeki 25 bin TL’lik rakam, kiralık ilanların yarısının bu seviyenin altında, diğer yarısının ise üzerinde bulunduğunu gösteriyor.

Büyükduman’ın paylaştığı Temmuz 2026 verileri, özellikle İstanbul, Muğla ve Ankara’da kiralık konut maliyetlerinin Türkiye genelinden belirgin biçimde ayrıştığını ortaya koydu.