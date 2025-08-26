Kiralık konutta yeni zam yolda: Yüzde 40'a kadar artabilir

Sektör temsilcileri memur atamaları, üniversite tercihleri ve düğün sezonu ile birlikte kiralarda artış bekliyor. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Derneği Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “Bu dönemde kiralık konutta talep dalgası olduğu için, bu durum fiyatlara da yansıyor. Kiralarda bölgesel artışlar bekliyoruz. Kira artışları ekim ayına kadar yüzde 30’u bulabilir” dedi.

İstanbul'da hangi semtlerde kira artışı bekleniyor?

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde kiralarda artış yaşanabileceğini aktaran Akdoğan, “İstanbul’da öğrencilerin yoğunlukta olduğu semtlerde kiralar hareketlilik olacak. Özellikle Beşiktaş, Sarıyer, Mecidiyeköy gibi semtlerde kiralarda artışlar bekliyoruz” diye konuştu.

"Kira zammı yüzde 40'ı bulabilir"

İstanbul Ticaret Odası Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı da İstanbul’da ocak ayından itibaren eylüle kadar kiralarda yaşanan artışın yüzde 40’ı bulabileceğini söyledi. Özelmacıklı, “Kira artışlarında tayinler ve öğrenciler kaynaklı hareketlilikten doğan talep etkili oluyor” açıklamasını yaptı.