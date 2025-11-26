  1. Ekonomim
Turizm amaçlı kiralanan konutlarla ilgili yeni bir adım atıldı. Bu kapsamda, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının ve kullanıcıları aldatıcı tanıtımların tespit edilmesi durumunda 100 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Kiralık tatil evlerine sıkı denetim: 100 bin TL ceza uygulanacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm amaçlı kiralanan konutlarla ilgili yeni bir adım attı.

Aynı gerçek veya tüzel kişi adına birden fazla konut için tek izin belgesi düzenlenmesi hâlinde, konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla tanıtım ve bilgilendirmelerde kullanıcıyı yanıltıcı nitelikte hareket edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi.

Yanıltıcı reklamlara yer verilmesi durumunda belge sahibine tek bir idari yaptırım kararı uygulanacak.

Bu kapsamda, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının ve kullanıcıları aldatıcı tanıtımların tespit edilmesi durumunda 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yönetmelik ile belirlenen konutlarda fiziksel olarak bulundurulması zorunlu şartların yerine getirilmemesine yönelik uygulanacak yaptırımlar kapsam dışında tutuldu.

Kayıt dışına karşı önemli adım

Türkiye'nin haberine göre yeni düzenleme, turizm amaçlı kiralamalarda sahte veya gerçeği yansıtmayan tanıtımlar nedeniyle tüketicilerin mağduriyet yaşamasını önlemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda işletmeler açısından da daha net ve uygulanabilir bir yaptırım modeli getiriyor.

Özellikle son yıllarda kısa dönem kiralamaların yaygınlaşmasıyla birlikte, konutların tanıtımlarında yanıltıcı bilgilerin artması sektörde önemli tartışmalara yol açıyordu.

Bakanlık, bu adımla hem tüketici güvenini hem de sektördeki kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendirmeyi hedefliyor. Yönetmelik, dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Hükümleri Bakanlık tarafından uygulanacak düzenlemenin, turizm sezonu öncesi hem kullanıcıları koruyan hem de işletmeleri daha şeffaf tanıtım yapmaya yönlendiren önemli bir adım olması bekleniyor.

