Kiralık ve satılık konut fiyatlarında belirgin düşüş

Ülke genelinde reel kira fiyatları, ekim ayında 170,2'ye gerilerken, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 düşüş kaydedildi. Reel satılık konut fiyat endeksi de ekimde 0,2 puan azalarak 153,7 oldu. Satılık konutta fiyat değişimi 0,5 puan artsa da yıllık bazda eksi 3,3 ile negatif bölgede kaldı

Sahibinden.com'un BETAM işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre Türkiye genelinde reel kira endeksindeki düşüş Ekim 2025'te belirgin şekilde devam etti.

Reel kira fiyatları, aylık bazda 170,2'ye gerilerken, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 düşüş kaydedildi.

Üç büyükşehirde de azalan reel kiralık fiyat endeksi, İstanbul'da 184, Ankara'da 253,1, İzmir'de ise 198,3 oldu.

Kiralık konut talep göstergesindeki ağustos ayı itibarıyla başlayan mevsimsel etkilerden kaynaklı düşüş seyrini sürdüren endeks, ekimde bir önceki aya göre yüzde 16,5 düşüşle 181,7 seviyesine geriledi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 4 artış gösterdi.

Reel satılık konut fiyat endeksi de ekimde 0,2 puan azalarak 153,7 oldu. Satılık konutlarda yıllık reel fiyat değişimi 0,5 puan artış gösterse de yıllık bazda eksi 3,3 ile negatif bölgede kaldı. Konut talep endeksi, Ekim 2025'te aylık bazda yüzde 5,2 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 daha yüksek ölçüldü.

İnşaat üretimi tarihi zirvesinde

Türkiye genelinde inşaat üretimi eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 artarken 105 ayın en yükseği olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre takvim etkilerinden arındırılmadan incelendiğinde 150,4 puanla tüm zamanların zirvesine yükselen endeks, takvim etkilerinden arındırıldığında 149,6'ya, takvim ve mevsim etkilerinden arındırıldığında ise 148,5 oldu. Veriler, inşaat üretiminin 2017 Ocak'tan bu yana zirveye çıktığına işaret etti.

