Kırgızistan’da kuru kayısı ticareti hız kazandı

Tarım arazileriyle tanınan Batken, özellikle kayısı üretimiyle öne çıkan bir şehir konumunda bulunuyor.

Kara-Bak ilçesinde kurulan kuru kayısı pazarı ise hem yerli halkın hem de çevre ülkelerden gelen tüccarların ilgisini çekiyor.

Batken, kuru kayısıda bölgesel tedarik merkezi olmayı sürdürüyor

Kuru kayısı üretimi ve ticareti, Batken'de yaşayan halkın başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor. Bölge, yalnızca Kırgızistan'ın değil, komşu ülkelerin de kuru kayısı ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamaya devam ediyor.

Her hafta perşembe günleri kurulan pazar, yalnızca ekonomik değil, sosyal yönüyle de bölge halkının yaşamına renk katıyor, bölgede sosyal ve ekonomik canlılık sağlıyor.

Geniş ürün yelpazesi ve renkli tezgahlarıyla dikkat çeken pazarda, satışlar genellikle çuvallarda ya da araç kasalarında yapılıyor.

Kuru kayısı satıcısı Muhammad Mamadiyev, yaptığı açıklamada, 21 yıldır bu pazarda kayısı satarak geçimini sağladığını belirtti.

"Kuru kayısı fiyatları şu aralar düşük"

Mamadiyev, mevsim itibarıyla kuru kayısı fiyatlarının şu sıralar düşük olduğunu, ürünlerin genellikle hammadde olarak satıldığını ifade etti.

Kayısının kurutulma yönteminden kalitesini anlayabildiğini dile getiren Mamadiyev, Batken'de yetişen kayısı türlerinin sağlığa oldukça faydalı olduğunu söyledi.

Kuru kayısı üretimi ve satışının bölge halkı için temel bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Mamadiyev, elde ettiği kazançla çocuklarının okul kıyafetlerini alacağını sözlerine ekledi.