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Kırıkkale’de çeltik hasadı zamanı! Yüksek rekolte üreticiyi güldürdü

Ülkenin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Kırıkkale’de, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çeltik hasadı başladı. Yüzde 50 hibeyle köylerde yetiştirilen çeltik, bu yıl yüksek rekoltesiyle çiftçinin yüzünü güldürdü.

Haber Merkezi
İHA
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Kırıkkale’de çeltik hasadı zamanı! Yüksek rekolte üreticiyi güldürdü
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Kırıkkale’de, yüksek verimi ve getirisi ile çiftçilerin tercih ettiği çeltiğin hasat edilmesi için biçerdöverler tarlalara girdi. Sulakyurt ovalarındaki arazilerde yetiştirilen çeltik, bu yıl yüksek verimiyle çiftçinin yüzünü güldürdü. Sulakyurt ilçesinde 5700 dekar alanda yapılan çeltik tarımını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, yüzde 50 hibeli çeltik tohumlarının hasat dönemi başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Yeşilli köyünde düzenlenen törenle 27 ton çeltik tohumunun hasadına başlandı.

Vali Mehmet Makas, burada yaptığı konuşmada, bölgeye sağlanan destekler için Tarım ve Orman Bakanlığı’na teşekkür ederek, en büyük teşekkürü de her şartta üretim yapan çiftçilerin hak ettiğini vurguladı. Makas, üreticilere bol ve bereketli bir hasat sezonu dileyerek, çeltik hasadını başlattı.

"Çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğiz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş de törende yaptığı konuşmada, çeltiğin bölge için önemli bir ürün olduğunu vurgularken, verim ve kalitenin artırılmasına yönelik projelerin süreceğini belirtti. Ateş, Bakanlık destekleri sayesinde çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirerek, bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

" Tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı"

Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Pandemi ve savaşların, gıda arzı ve güvenliğinin önemini daha da belirgin hale getirdiğine dikkat çeken Yurtkulu, Bakanlık tarafından uygulanan "Ekilmedik tek karış arazi kalmasın" politikasıyla tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi. Yurtkulu, yüzde 50 hibeli tohum desteklerinin gelecek yıl da süreceğini belirterek, üreticilere bol kazançlar diledi.

Demir fiyatları iki haftanın en düşük seviyesindeDemir fiyatları iki haftanın en düşük seviyesindeDemir-Çelik
1 Kilogram zeytinin üretim maliyeti 34,2 TL1 Kilogram zeytinin üretim maliyeti 34,2 TLTarım

 

 

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