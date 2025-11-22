  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kırıkkale’de soğan hasadı: Rekolte düştü, fiyatlar dengede
Kırıkkale’de soğan hasadı: Rekolte düştü, fiyatlar dengede

Kırıkkale’de soğan rekoltesi kuraklık nedeniyle 8 tondan 5 tona geriledi. Fiyatların 6-7 lira seviyesinde dengelendiğini söyleyen çiftçi Hasan Tarık Bozkoyun, suyun tasarruflu kullanılmaması halinde tarımın büyük risk altında olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde soğan üreticiliği yapan Hasan Tarık Bozkoyun, bölgede etkisini artıran kuraklığın tarımsal üretime yansımalarını tarlasında hissediyor. Bu yıl yağışların azlığı nedeniyle hem verim düştü hem de bölgenin önemli su kaynaklarından Kapulukaya Barajı’nda ciddi seviyede çekilme meydana geldi. Barajdaki su seviyesindeki düşüşün yer yer 60 metreyi bulduğu görüldü.

Soğanda rekolte kaybı

Sabahın erken saatlerinde mevsimlik işçilerle başlayan hasat mesaisinde artık makinelerin kullanıldığı tarlada, Bozkoyun önceki yıllara kıyasla önemli bir rekolte kaybı yaşadı. İki yıl önce dönüm başına 8 ton soğan elde eden üretici, bu yıl yağışların azlığı ve mevsimlerin kayması nedeniyle rekoltenin 5 tona kadar düştüğünü söyledi. Soğanın tarladan satış fiyatı ise 6 ila 7 lira bandında değişiyor.

Su tasarrufu hayati önem taşıyor

Hasan Tarık Bozkoyun, tarımsal üretimde yaşanan tabloyu şu sözlerle ifade etti:

"Soğanda işçiyle yaptığımız işi artık makinayla yapmaya başladık. Teknolojiye ayak uyduruyoruz. Makinayla boylama ve torbalama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bizler tarım yapan üreticiler olarak suyu dikkatli kullanmazsak, kendi mesleğimiz olan ekmeğimizi kaybederiz. Çiftçi ve üretici olarak üzerimize düşen; suyu daha tasarruflu, daha bilinçli ve daha verimli kullanmaktır. Damlama sulamaya geçmekten başka şansımız yok. Bunu yöneteceğiz, bunu başaracağız. Damlama sulamayla bu işi çözeceğiz ve daha az su kullanacağız."

İklim değişikliğinin etkilerini en net biçimde mevsimlerdeki kaymayla hissettiklerini belirten Bozkoyun, "2023 yılında bu soğanı ürettim, dönümünden 8 ton almıştım. O dönem mevsimler daha dengeliydi. Kasım ayındayız, dışarıda sıcaktan duramıyoruz. Kasım ayında burada soğan hasadı yapmak imkânsızdı. Şu an havanın eksi derecelere düşmesi, yağmur yağması gerekiyordu. Kuraklık ve mevsim değişimlerinin olmadığı yıllarda bu bölgede 8 ton verim alındı. Ancak kuraklık nedeniyle verim 5 tona kadar düştü. İleride daha da zorlanacağımı biliyorum" dedi.

