Kırılganlıkları az, umut ve direnci yüksek Balıkesir'in şansı artıyor!

ESRA SULTAN AZİZOĞLU

Balıkesir Ticaret Odası (BATO) ve Balıkesir Sanayi Odası (BSO) ev sahipliğinde, EKONOMİ Gazetesi işbirliğiyle düzenlenen “Şans Sohbetleri” toplantısı yapıldı. Kentin önde gelen iş insanlarının ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda önemli mesajlar verildi.

Rahmi Kula: “Yatırımcı konusunda seçiciyiz, hataları tekrar etmeyeceğiz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, kentin ekonomik sıçramasını rakamlarla ortaya koydu. Balıkesir’in sadece bir tarım kenti değil, yüksek katma değerli bir sanayi merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Kula, şunları söyledi:

“Balıkesir son 7-8 yılda ihracatını yüzde 100’den fazla artırarak 560 milyon dolarlardan, kayıtlı firmalarımızla 1 milyar 380 milyon dolara ulaştı. Üretimi burada olup merkezi başka ilde olan firmaları eklediğimizde 2 milyar 600 milyon dolarlık bir devden bahsediyoruz. Organize Sanayi Bölgemizdeki (BALOSB) istihdamı 5 binlerden 19 binlere çıkardık. Ancak biz sadece büyümek değil, ‘planlı’ büyümek istiyoruz. Çevre illerin hızlı sanayileşirken düştüğü hatalara düşmeyeceğiz. Yatırımcı konusunda seçici davranıyoruz."

"Balıkesir'in diğer illere göre şanslı olduğunu düşünüyorum. Tarıma dayalı gıda sanayimiz ön planda. Gıda sanayi başta ama diğer sektörlerimizde de ihracatımızda düzenli bir artış var. İnşallah faizlerin düşmesi ile birlikte olumlu yönde geden rakamlarımızı daha da yukarı taşıyacağız. Biz kalkınmakta olan bir iliz ve önümüz çok açık. Yedi OSB'miz var. Ayrıca Gönen ve Bigadiç’te iki Tarıma Dayalı OSB’miz de var. Gönen Avrupa’nın en büyük TDİOSB olarak hayata geçecek. 2026’dan çok daha umutluyuz.”

Şeref Oğuz: Balıkesir, Türkiye’nin ‘emerging market’ şehridir

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, kenti “yükselen pazar” olarak tanımladı. Oğuz, şunları söyledi: “Balıkesir, kuru çay dışında her şeyin yetiştiği bereketli bir coğrafya. Ancak burayı özel kılan sadece bereketi değil, başkalarının bastığı mayınlara basmadan ilerleyen stratejik derinliği. Balıkesir için ‘kalkınmakta olan il’ tanımı çok doğru. Burası Türkiye’nin ‘Emerging Market’ (Yükselen Pazar) şehridir.”

Ali Ağaoğlu: Tarımda mutlaka 'hedge' mekanizmasını çalıştırmak gerekiyor

Dünya finans sisteminin temeli olan Amerikan tahvil piyasasına güven kaybı olduğuna dikkat çeken Ali Ağaoğlu, "Altın ve benzeri değerli metallerdeki yükselişin ana sebebi bu. Fiyatlar oynak kalmaya devam edecek. Türkiye olarak bu süreçte ev ödevimizi yaparsak, düşen faizlerden faydalanabiliriz. Tarım tarafında ise mutlaka ‘hedge’ (Riskten korunma) mekanizmalarını kullanmalısınız. Sanayici maliyetini, çiftçi ise hasılatını garanti altına almalı. Aynı zamanda Balıkesir, İstanbul’un yaş sebze-meyve tedariğinde Antalya’ya alternatif bir güç merkezi olmalı.”

Hakan Güldağ: Sınırları faiz değil, kritik metaller ve üretim gücü çiziyor

Artık sınırları faizin değil, stratejik hammaddelerin çizdiğini belirten Hakan Güldağ, “Kritik maden ve metallerin kontrolü ve ara malı üretimi yeniden öne çıkıyor" tespiti yaparak şunları söyledi: "Yatırımda doğru seçimler yapan bir Balıkesir sanayide de şanslı olacak. İlimizin tarıma dayalı sanayisi yüzde 40'ı aşıyor. Covid döneminde çok net gördük: Tarım stratejik önemi haizdir. Balıkesir, tarımdaki gücünden gelecekte daha da çok fayda sağlayacak. Zaten dış ticaret fazlası veren Balıkesir'i, katma değer bakımından da öne çıkarır."

Salonda bulunan Balıkesir iş dünyasının seçkin isimlerinin de katılımıyla interaktif devam eden Şans Sohbetleri'nde, Türkiye ekonomisinin önünü açacak yapısal önlemler, enflasyonla mücadele, finansa erişim, sanayicinin KDV alacakları, piyasalardaki durgunluk işaretleri ve Çin'e karşı geliştirilmesi gereken politikalar ele alınarak tartışıldı.