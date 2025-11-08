Kırklareli’ndeki işletme kıraç arazide güneş enerjisiyle üretim yapıyor

Avcılar köyünde 2013 yılında 300 dekar kıraç alanı tarıma kazandıran işletme, 12 yıllık süreçte üretim alanını 1200 dekara çıkardı.

Kıraç alanda 30 bin ceviz ağacıyla yıllık 200 ton üretim yapan firma elektrik maliyetlerini azaltmak amacıyla cevizlerin işlendiği tesisin çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurdu.

Kıraç alanları tarıma kazandıran işletme, enerjisinin de tamamını güneşten karşılıyor.

İşletme Müdürü Akif Tatar, AA muhabirine son yıllarda elektrik maliyetlerinin artması üzerine yenilenebilir enerjiye yöneldiklerini söyledi.

İşletme olarak teknolojiye ve yeniliklere önem verdiklerini anlatan Tatar, yenilenebilir enerji kaynaklarının çok avantajlı olduğunu kaydetti.

Yenilenebilir enerjinin hem kendilerine hem de doğaya katkı sağladığını dile getiren Tatar, "Yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Çiftliğimizde güneş enerjisi santralimiz var ve bütün enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Dolayısıyla doğaya da katkı sağlamış oluyoruz. İşletmemizin çatısına geçen yıl 400 güneş paneli kurdurduk. Bu paneller saatte 250 kilovat enerji üretiyor." diye konuştu.

Tatar, tüm firmaların yenilenebilir enerji kullanmalarını önerdi.

"Şu an 1200 dekar alanda 30 bin ağaçla üretim gerçekleştiriyoruz"

İlk olarak 2013 yılında 300 dekar kıraç alanı tarıma kazandırdıklarını dile getiren Tatar, şu an 1200 dekar alanda 30 bin ağaçla üretim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tatar, 3 yıl içerisinde üretim kapasitelerini 500 tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kıraç alanların tarıma kazandırılmasını önemsediklerini ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

"İlk geldiğimizde burada tarım yapılmıyordu, bu araziler orman vasfını kazanmış işlenmeyen topraklardı. Biz bunları bölge halkından, köylülerden satın aldık ve ekonomiye kazandırdık. Ceviz aslında ithal bir ürün ithalatı yoğun bir ürün bizde işletme olarak ithalatı minimuma indirebilmek için üretim yapıyoruz. Bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Onun haricinde aslında yerli cevizi maalesef halkımız unuttu. Marketlerde satılan ürünlerin birçoğu ithal. Amerika, Şili ve Çin gibi ülkelerden çok fazla ceviz ithalatı yapılmakta. Bizim gibi bir çok bahçe kurulmaya başladı ve iyi gidiyor. İnşallah ülke olarak cevizi kendimiz üretir bütün halkımıza da yerli ceviz sunarız."

Ceviz üretiminin çok meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayan Tatar, tarım yaptıkları tüm alanda damla sulama sistemini kullandıklarını kaydetti.

Tatar, tarımda teknolojinin önemini çok iyi gözlemlediklerini belirterek, kuraklık nedeniyle suyu minimum seviyede kullanmak için damla sulama sistemini tercih ettiklerini sözlerine ekledi.