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Kırklareli'nde göleti kirleten çiftliğe 668 bin lira ceza kesildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gölete hayvan atığı bıraktığı iddia edilen bir işletmeye 668 bin 677 lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi
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Kırklareli'nde göleti kirleten çiftliğe 668 bin lira ceza kesildi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Terzili köyündeki gölette balık ölümlerine ilişkin inceleme yaptı.

Ekipler gölete yakın bir bölgede faaliyet gösteren hayvan çiftliğinden atık bırakıldığını tespit etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce işletmeye 668 bin 677 lira ceza kesildi.

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