  Kırklareli'nden 10 ayda 115 milyon 341 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Kırklareli'nden 10 ayda 115 milyon 341 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların 10 ayda 115 milyon 341 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Kırklareli'nden 10 ayda 115 milyon 341 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayında kentten 10 milyon 25 bin dolar ihracat yapıldığını aktardı.

Kırklareli merkezli firmaların ihracat rakamlarının artarak devam ettiğini ifade eden Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik, toprak ürünleri, yaş meyve ve sebze, demir, demir dışı metaller ile otomotiv endüstrisi geldiğini kaydetti.

En fazla ihracatın Almanya, Bulgaristan, ABD, İtalya, Kenya, Somali, Gana ve Romanya gibi ülkelere gerçekleştirildiğini vurgulayan Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.

