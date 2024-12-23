Kırmızı et fiyatları indirimli sunulacak! Belediye yılbaşı desteğini duyurdu

Yılbaşı öncesinde bir belediye vatandaşların aile bütçesine katkı sağlamak için harekete geçti. Kırmızı et fiyatlarında yılbaşı indirim desteği sağlanacak.

Aile bütçesine yılbaşı desteği

Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla erişimini sağlamak için hayata geçirdiği Halk Mark-ET ile aile bütçelerine katkı sunmaya devam ediyor. 23-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan indirim desteği ile vatandaşlar taze ve kaliteli et ürünlerine piyasa fiyatlarının çok altında ulaşabilecek.

Et fiyatlarında indirim yapıldı

Halk Mark- ET’te yılbaşı öncesinde yapılan indirim desteği ile kilogram bazında kıyma 460 TL, yağsız kıyma 500 TL, kuşbaşı 550 TL üzerinden satılacak. İndirimli fiyatlar 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.

“Vatandaşın yükünü hafifletiyoruz”

Halk Mark-ET’i kurarken asıl amacın vatandaşların kaliteli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Yılbaşı öncesi ailelerin bütçelerine bir nebze olsun destek olmak istiyoruz. Çünkü biz Efes Selçuk Belediyesi olarak tüm sosyal belediyecilik projelerimizde olduğu gibi Halk Mark-ET ‘te de halkın yanında olmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bugün derin yoksullukla mücadele eden vatandaşlarımızın yükünü bir nebze olsun hafifletmek adına elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Halk Mark-ET, sosyal belediyecilik anlayışımızın somut bir örneğidir. Krizlerin çözümünde dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz” dedi.