Kırmızı et fiyatlarında uçurum: Aynı ürün farklı markette iki kat daha pahalı!

Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin yaptığı araştırmaya göre, kırmızı et fiyatlarında iki kata varan farklar oluştu. Hükümet, fiyatları dengelemek amacıyla ithalat politikalarını sürdürürken, ekonomik kriz nedeniyle artan maliyetlerin düşürülememesi fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Bloomberght’den İrfan Donat’ın haberine göre, konsey kırmızı et piyasasına yönelik detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

İthal et etkisiyle fiyatlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Dana kıyma kasapta 630 TL, indirimsiz market fiyatı 580 TL, indirimli market fiyatı 379 TL, ESK mağazalarında ise fiyat 299 TL.

Dana kuşbaşı kasaplarda 740 TL, indirimsiz marketlerde 695 TL, indirimli marketlerdeki satış fiyatı 399 TL olurken, ESK mağazalarında ise 339 TL.

Donat, bazı perakendecilerde kıyma ve kuşbaşı fiyatlarını piyasadaki karkas et fiyatının bile altında seyettiğine dikkat çekerek, bu durumun piyasada ithal et etkisiyle fiyatların kontrol altına alınmaya çalışıldığının en somut göstergesi olarak yorumlandığını aktardı.

"Bin TL'yi geçebilir"

Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ithalat politikalarını eleştirerek et fiyatlarının bayramdan sonra bin TL’yi geçebileceği uyarısında bulundu.