Kırmızı ette fiyat sabitleme uygulaması İstanbul’da başladı
ESK ile İstanbul PERDER arasındaki yapılan protokol kapsamında İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatının sabitlenmesi uygulaması başladı.
Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi uygulamasına başlandı.
Protokol kapsamında İstanbul PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 314 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 344 liradan satışa sunuluyor.
İstanbul'da kampanyaya katılan üye marketler şöyle: Hakmar, Happy Center, Kim Market, Gökkuşağı Market, Onur Market, Biçen Market, Mopaş Market, Özkuruşlar Market, Sarıyer Market, Snowy Ulu Kardeşler, Örnek Market, Show Market, Altun Market, Anpa Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Şimşekler Market, Birlik Gross, Grup Gökkuşağı, İklim Mağazacılık, Kılıç Market, Karabağ Market, Nar Market, Onur Hipermarketleri, Irmaklar Market, Rota Market, Taş Kasap.