Kırmızı ette kriz büyüyor: Ucuz et hayal oldu, 2026 zorlu geçecek

Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, hayvancılık sektörünün ciddi bir kriz içinde olduğunu belirterek, 2026 yılının sektörde oldukça zor geçeceğini söyledi. Çiçek, mevcut koşullar altında et fiyatlarının düşmesinin beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Kurban Bayramı öncesinde başlayan şap hastalığı nedeniyle et fiyatlarının yaklaşık 5 ay boyunca sabit kaldığını ifade etti.

Et ve Süt Kurumu ile Tarım Bakanlığı tarafından ciddi bir baskı var

Ancak şap hastalığı düzelmeden et fiyatlarında, son 1 ay içerisinde yüzde 20-25 oranında bir artış olduğunu anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Şaptan dolayı insanlar ocakta, şubatta ve ramazan ayında hayvanlarını erkenden kesti. Şu an piyasada yerli besilik mal bulunmamaktadır. Bu sebeple et fiyatları çok yükseldi. Bakanlık tekrar devreye girdi. 'Gemi gemi, tır tır karkas getireceğiz, kasaplık mal getireceğiz' diyerek piyasayı baskı altında tutuyor. Yani şu an besiciler üzerinde Et ve Süt Kurumu ile Tarım Bakanlığı tarafından ciddi bir baskı var. İthalat yapılmakta. Türkiye'nin hayvan varlığı yetersiz. Besicilerimiz besilik dana bulamıyor. Şu an dana fiyatları çok yüksek.

"Türkiye'nin besilik malı bu 100 milyon insana yetmemekte"

Bir de işin başka bir boyutu var. İnsanlar evet haklı, biz de tüketiciyiz. Türkiye'de 100 milyon insan var; turistle ve sığınmacılarla birlikte. 100 milyon insanı doyurmak zor. Türkiye'nin besilik malı bu 100 milyon insana yetmemekte. Bu nedenle devlet haklı olarak besilik, karkas ve kasaplık malı dışarıdan ithal etmektedir. Şu an Türkiye'de tüketilen her 5 kilo etin 1 kilosu ithal; ya ithal dana ya ithal besi ya da karkas et."

Çiçek, şap hastalığının Türkiye hayvancılığına çok büyük darbe vurduğunu söyleyerek, "Zaten durumumuz iyi değildi. Hayvancılıkta 5-10 yıl geriye gittik" dedi.

"Artık ucuz et görmek hayal oldu"

Dünya piyasalarında hayvan fiyatlarının yükseldiğini anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 2026 yılı, hayvancılık açısından çok zor geçecek. Türkiye bunu aklından çıkarmamalı. Artık ucuz et görmek hayal oldu; çok zor. Devlet piyasayı stabil tutar, kontrol eder ve regüle eder. Ancak fiyatları düşürmek zor. çünkü Türkiye'de tarım maliyetleri yüksek ve besicilik masraflı.

Bu yüzden Türkiye, süt üreticilerini desteklemeli ki sütçü inek beslesin, inek beslesin ki dana olsun, dana olsun ki besilik mal artsın. Besilik mal çoğalsın ki et fiyatları normale dönsün. Şu anki durum iç açıcı değil. Besi materyali ve dana bulamıyoruz. Çok büyük sıkıntı var. Adam inek bulamıyor, süt inekçisi süt ineği bulamıyor, dana bulamıyor. Fiyatlar az olunca yükseliyor. Bu sene zirai don oldu, ceviz, badem ve kayısı fiyatları uçtu; incir fiyatları da öyle. Hayvancılık durumumuz iyi değildi. Şap, durumu daha da ağırlaştırdı.

Bakanlık, zirai dona doğru şekilde müdahale ederek afet yılı ilan etti ve meyve üreticilerine sigorta ve yardım sağladı. Ancak aynı önem besicilere ve süt ineklerine verilmedi. Bu büyük bir eksiklikti. 60 yıl içinde ilk kez böyle bir şap hastalığı görüldü. Danalar ve inekler telef oldu, damızlık vasıflarını kaybetti. Besiciler büyük kayıplar yaşadı.

"Mera hayvancılığı bitti"

Türkiye, cari açığı olan bir ülke ve tarım girdileri dünyada yüksek. Hayvan yemlerinin yüzde 60’ı ithal edilmekte; bu da yem fiyatlarının yüksek olmasına yol açıyor. Türkiye'de mera hayvancılığı artık bitti. Kapalı ahır ve açık besicilik devam etmekte. Girdiler yüksek, enflasyon yüksek. Besiciler zor günler geçirmekte; küçük aile işletmeleri çok zor durumda. Devletin üreticilere ucuz yem ve düşük faizli destek vermesi gerekir ki hayvancılık ayakta kalabilsin."