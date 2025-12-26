Kırmızı ette rekor seviye: Kasapta kilogram fiyatı 900 TL’yi geçti, kesim fiyatları yükselişte

Kırmızı et piyasasında hem fiyat baskısı artıyor hem de üretim tarafında uluslararası alandaki görünürlük zayıflıyor. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin (UKON) Aralık 2025 verileri, kesim fiyatlarının hem aylık hem de yıllık bazda yeniden yükselişe geçtiğini ortaya koydu. Yapılan ithalat girişimlerine rağmen piyasada fiyatlar ilk kez 900 TL eşiğinin üzerine çıktı.

Ortalama et fiyatları 900 lirayı aştı

İç piyasadaki tabloyu değerlendiren gazeteci Gazi Kutlu, sosyal medya paylaşımında ithalat politikalarını sert sözlerle eleştirdi. “Et fiyatlarını kontrol altına almak için yapılan ithalat, adeta bir çuval inciri berbat etti” diyen Kutlu, raflardaki ortalama et fiyatlarının 900 lirayı aştığına dikkat çekti. Artan şap hastalığının da etkisiyle fiyatların yukarı yönlü seyrini sürdürdüğünü belirten Kutlu, kırmızı et piyasasında yapısal sorunların giderek derinleştiğini ifade etti.

Dana fiyatı bir önceki aya göre yükseldi

UKON’un 25 Aralık 2025 tarihli haftalık bültenine göre, yağsız dana bıçak eti Türkiye genelinde kilogram başına 569,19 TL, kuzu bıçak eti ise 536,26 TL seviyesine ulaştı. Dana fiyatı bir önceki aya göre yüzde 3,5, yıllık bazda ise yüzde 53,4 artış gösterdi. Kuzu fiyatı da sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 21,9 oranında yükseldi.

Bölgesel verilere göre Karadeniz’de dana kesim fiyatı 591,70 TL/KG, Marmara’da kuzu fiyatı 630 TL/KG ile ülke genelinde en yüksek seviyelere ulaştı. Konsey verileri, yaz aylarından itibaren düşüş eğiliminde olan kesim fiyatlarının, hastalık kaynaklı arz daralmasıyla birlikte hızla tırmandığını ortaya koyuyor.

Türkiye “dünyanın en büyük sığır eti üreticileri” listesinde yer almadı

ABD Tarım Bakanlığı’nın Aralık 2025 tarihli değerlendirmesi, Türkiye açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Raporda, Türkiye bu kez “dünyanın en büyük sığır eti üreticileri” listesinde yer almadı. Oysa Türkiye, 2024’te yaklaşık 1,5 milyon tonluk üretimle ilk 10 ülke arasında bulunuyordu. 2025 projeksiyonlarında listeden çıkması, üretimin 1,3 milyon tonun altına gerileyebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Aynı rapora göre küresel sıralamanın zirvesinde 12,35 milyon tonluk üretimle Brezilya yer aldı. Onu 11,81 milyon tonla ABD ve 7,79 milyon tonla Çin takip etti. Listenin alt basamağında ise 1,27 milyon tonluk üretimiyle Kanada bulunuyor. Türkiye’nin bu seviyenin dahi altına düşeceğine işaret edilmesi, sığır eti üretiminde küresel ölçekteki görünürlüğünü büyük ölçüde kaybettiğine işaret etti.