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Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne 4 il eklendi

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük eklenirken, bütçesi 75 milyon dolar artırıldı.

Haber Merkezi
AA
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Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne 4 il eklendi
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Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürdürülebilir üretim için desteklerin artarak devam ettiği belirtildi.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne 4 ilin dahil edildiği aktarılan paylaşımda, "Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) kredisi ile Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bartın, Sinop, Kastamonu ve Çankırı illerinde yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük illerimiz de dahil edildi. Böylece 8 ilimizde devam eden proje alanı 12 ile çıkarılmış olup, mevcut 75 milyon avro olan proje bütçesine 75 milyon dolar daha ilave yapıldı." bilgilerini verdi. 

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